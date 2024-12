Ida y vuelta

MI EX Y YO

Hola Kirón ¿cómo estás ? Quería preguntarte si podrías decirme si mi ex novio y yo podremos estar nuevamente juntos. Hace tiempo que nos separamos pero de vez en cuando algún intercambio de mensajes tenemos. El es nacido el 28 de marzo de 1982, yo el 11 de enero de 1974. El aparentemente está en pareja con una gurisa 17 años menor y que en algún momento fue amiga mía. Y quisiera saber si seguirá con ella. Yo aún lo quiero y no puedo evitar estar mal por no estar conmigo. Gracias . Capricorniana

Hola Capricorniana. Él es de Aries con la Luna en Tauro, por eso es emocionalmente dependiente, tranquilo, aunque en la vida diaria muestre su cara activa y de dirigir, de accionar. Urano está sobre su Luna así que es muy probable que esté con alguna crisis emocional aunque no necesariamente significa que vaya a separarse de la “gurisa” con la que está en pareja. Vos sos de Capricornio con Luna en Virgo, bastante introvertida. Pero vas a ver que en el 2025 vas a realizar algunos sueños con Júpiter opuesto a tu Sol (sobre todo en el segundo semestre) y eso va a hacerte sentir muy bien, liberada. Esa melancolía de hoy se te va a pasar. Alguien más afin con vos ya llegará a tu vida. Cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

