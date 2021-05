Ida y vuelta

SIEMPRE TE LEEMOS

Hola Kirón. Te escribo porque me hice una carta natal hace poco, de esas de computadora. Tengo 13 años y me dice que soy de Acuario con Ascendente en Tauro ¿Es muy malo? ¡Necesito que me ayudes a entenderlo! Siempre te leemos. Gracias. Ana

Hola Ana. Ser de Acuario con Ascendente en Tauro no es una suma sencilla pero tampoco es algo terrible, siempre depende de cómo lo elabores vos. Hay algo de pájaro enjaulado en tu energía, de libertad condicional, de encierro en las cuatro paredes de la realidad a tu espíritu libre. Júpiter este año sobre tu Sol debe estar acentuando esa rebeldía natural que te hace única. Sos amiguera, fiel, creativa, mental y visceral a la vez. El secreto está en hacer cambios y ser vos misma sin correr riesgos innecesarios. Va a ser un gran año. Un beso enorme a vos y a tu familia. Kirón

Hola Kirón. Soy del 1/12/1950 y estoy deprimido. Sin trabajo ni pareja. desgastado. El matrimonio está totalmente desgastado.

Me empezaron a medicar y no me convence. ¿Qué dicen los astros? Tal vez ayuden un poco.Gracias, saludos cordiales. Noé

Hola Noé. Sos de Sagitario pero con Luna en Virgo. En breve Júpiter haráoposición a tu Luna y la vida familiar va a cambiar… para bien. Por ahora seguí la guía de quienes te atienden porque la depresión es algo serio, más en personas de signos de fuego tan vitales como vos. Vas a recuperar la alegría. Obviamente necesitás un sentido, una ocupación diaria clara, estar activo. Organizá tu rutina, te va a ayudar. Y no te quedes encerrado, en la medida que el aislamiento social lo permita buscá la luz del sol. Besos. Kirón

