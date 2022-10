Ida y vuelta

EN SENTIDO CONTRARIO

Hola Kirón, mi nombre es Martha, nací un 10/02/1988 a la 12.05 de la madrugada. Ha sido un año algo complejo y por más que me esfuerzo para obtener las cosas, paso siempre algún retraso... Aunque de igual manera estoy agradecida. Gracias. Martha

Hola Martha. Tenés una carta natal con gran tensión interna. Eso se debe a que si bien sos acuariana, y por lo tanto mental, sociable y creativa, tu Luna y tu Ascendente están en Escorpio, un signo de fuerte intensidad emocional que, efectivamente, va en sentido contrario a tu Sol. Tenés por delante una etapa de mucho trabajo y a mediados del año que viene algún evento sentimental o familiar que te va a conmover mucho. En cuanto al amor… en un año y medio habrá novedades. Ojalá todo salga como esperás. Un beso. Kirón

AMOR DE LARGA DATA

¡Hola Kiron, buenos días! Soy Mariana, nací el 17 de marzo de 1969, en CABA a las 18.00 hs. Necesito alguna claridad respecto a lo que se viene en cuanto a mi vida afectiva. Tengo un amor de larga data con el que pasa de todo. Somos amantes y ahora estamos los dos solos. ¿Podremos formar una pareja? Gracias. Mariana

Hola Mariana. Te cuento que tenés el Sol y la Luna en Piscis, en conjunción, es decir a poquitos grados y en un sector de la carta natal que se llama Casa VII y corresponde al área de la pareja. O sea que sos altamente pisciana y, como tal, sensible, empática, enamoradiza y dependiente del afecto. Tu Ascendente, es decir tu destino, está en Virgo que es, ni más ni menos, que el signo opuesto a Piscis. Los procesos se dan despacio en tu vida porque Virgo pone trabas, te obliga a perfeccionar, a revisar, a mejorar… No puedo asegurarte que este amor se concrete, pero sí puedo decir que si para el año que viene no se define pueden entrar en crisis. Vos no te apures. Lo que te diga la intuición será lo mejor. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.