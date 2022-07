Ida y vuelta

REGRESO

Hola Kirón. Soy Ángel. Nací el 3 de mayo de 1954 a las 22 y 40 horas en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza ¿Regresaré en los próximos meses a vivir a mi provincia natal? Muchas gracias. Ángel

Hola Ángel. Sos de Tauro, con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. En tu revolución solar del año tu Ascendente es Géminis, a los grados de tu Luna y tu Venus. La Luna es la tierra natal, la madre y Venus las mujeres, los amores, así que veo probable que una mujer ayude a ese retorno o que acompañe. Júpiter en tu Casa IV también ayuda, pero tal vez lo concretes más hacia fin de año o directamente el año que viene. Llevaste muchos pesos a lo largo de la vida, es hora que tes permiso para disfrutar. Un abrazo y ojalá cumplas tu sueño. Kirón

UNA PILA DE AÑOS

¿Hola Kirón, cómo estás? Te escribo hoy que es la mañana de mi cumpleaños... nací el 26/6/1953, me dijiste una vez que tengo Ascendente en Acuario y Luna en Sagitario y siempre que te he consultado tus respuestas han sido acertadas así que vuelvo a hacerlo, sobre lo que sepas acerca de lo que me puede suceder en lo que queda de este año y próximo si se puede. Espero ansiosa tu respuesta cómo siempre ya que te leo en el diario hace una pila de años. Besitos y gracias. Canceriana

Hola Canceriana. Qué lindo esta conexión con su pila de años, es una alegría poder hacer mi aporte. Creo que estás en un momento en el que vas a poder socuializar, hacer algún viaje, conocer gente, juntarte con hermanos, hermanas o amigos que sean para vos significativos. Los problemas de dinero se van solucionando y, sobre todo, tenés mucho más en claro quién sos y qué clase de persona necesitás a tu lado para hacerte feliz. Todo eso se debe a los tránsitos de Júpiter y Saturno. Tal vez de aquí a octubre cuestiones económicas parezcan “detenidas” pero habrá avances. Falta menos. Un beso grande y espero hayas tenido un cumpleaños hermoso. Kirón

