Ida y vuelta

NO LOGRAMOS SER NOSOTROS

Mi nombre es Andrea, nac铆 el 26-08-1968 en Mendoza. Hace 9 meses termin茅 una relaci贸n afectiva de varios a帽os, tenemos una empresa en com煤n y quisiera saber c贸mo encaminar mi vida. Si bien la relaci贸n termin贸 porque no se logr贸 ser nosotros, me encuentro en una situaci贸n desagradable porque esta persona contin煤a viviendo en el pasado, enojado, con rencor y muchos problemas personales. No s茅 c贸mo resolver esta situaci贸n y me gustar铆a poder tener una idea de c贸mo salir adelante. Desde ya gracias. Andrea

Hola Andrea. Sos de Virgo con Luna en Libra. Adem谩s tu planeta Marte est谩 a 13 grados de Acuario, actualmente con Saturno haci茅ndole conjunci贸n. Sos una persona anal铆tica, objetiva y muy racional cuando algo te afecta emocionalmente. Sos capaz de tomar distancia si alguien te hiere. Necesit谩s encontrar un compa帽ero amoroso, amable, respetuoso, que te trate con delicadeza. En la actualidad Saturno sobre Marte no te permite accionar. Calculo que en diciembre el panorama cambiar谩. Mientras tanto evit谩 situaciones de enojo o agresi贸n con tu ex. Con cari帽o. Kir贸n

驴DE LEO O DE VIRGO?

Buenas, una consulta, Mi nombre es Julia, nac铆 el 23/08/1966. Algunos me dicen que soy Leo y otros Virgo, por las fechas 驴Ud. me puede decir a cu谩l pertenezco? Adem谩s me encuentro en una situaci贸n financiera sin salida, c贸mo lo ve al futuro. Gracias. Julia

Hola Julia, Sos de Virgo, tu Sol est谩 a cero grados del signo. Y ten茅s la Luna en Sagitario. Tierra y fuego, o sea sentido de la realidad y en lo afectivo mucha pasi贸n. Aprovech谩 hasta fin de a帽o para resolver o encaminar temas afectivos porque el a帽o que viene s铆 va a estar el panorama despejado en lo laboral, sobre todo el primer semestre. Te deseo mucha suerte. Kir贸n

Para conectarse con Kir贸n escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com