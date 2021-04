CUANDO EL CAMBIO ES LO QUE NO CAMBIA

Hola Kiron: Me llamo Patricia, soy del 9/10/62 a las 13,50 en Comodoro Rivadavia. Sol en Libra y Ascendente y Luna en Acuario. Triple Aire. ¿Como va a ir este año? Me mudé hace casi 2 años a otra ciudad y me retiré de mi trabajo. Hubo muchos cambios en mi vida y quiero saber cómo sigue todo. Muchas gracias

Hola Patricia ¿Triple Aire y con Ascendente Acuario? ¡Será un año espléndido! Júpiter y Saturno en Acuario, tu Luna y tu Ascendente, estabilizan esa transformación que empezaste antes de tiempo (porque tu naturaleza es llegar antes. Poder improvisar, entregarte a la marea, al movimiento de la vida, es lo mejor que podés hacer en cada momento de tu existencia. Y en esta etapa en particular yo agregaría que lo básico es el disfrute. Todo, todo, será para bien. Beso. Kirón

EL GOCE DE LA VIDA

Hola Kirón. Recién leo Ida y Vuelta en La Nación, me gustaría saber que dicen los astros en mi caso, si bien en no me quejo de mi vida, me siento como ‘estancada’. Nací un 5 de diciembre de 1963 en Rosario a las 17:25 Hs.

ojalá puedas responderme, cordiales saludos

Noemí

Hola Noemí. Sos Sagitario con Luna en Leo y Ascendente Tauro. Impulsiva, pasional, directa, audaz pero con un destino que muestra que tenés que ir más despacio, poner los pies en la tierra. Lo de estancarte, entonces, es casi constitutivo. Yo diría que este año va a ser más ágil y sorpresivo que el que se fue, al menos el primer semestre. De todos modos es bueno que aprecies los cambios lentos, profundos, esenciales que suelen darse en tu vida, sin gran estruendo pero con una intensidad, una contundencia total. Disfrutá de los procesos porque Tauro, tu Ascendente, es el goce de la vida. Un abrazo grande. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información