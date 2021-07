Ida y vuelta

CUMPLIR LOS SUEÑOS

Estimada Kirón. Soy una escorpiana del 10/11/88, nací a las 21:20 h. Hace 5 años que he estado disfrutado de mi soledad y me he encontrado a mí misma, pero, aun así, no del todo. En este tiempo, he tenido amores con mi intención de formar pareja y no han prosperado. También he querido vivir en otro país y solo logré los trámites en consulado (hoy ya vencidos). Me pesa no lograr mis planes. Me pregunto si me espera un destino en el que pronto cumpla mis sueños. Marina

Hola Marina. Sos de Escorpio con Luna en Sagitario y Ascendente en Géminis. Escorpio y Sagitario, es decir tu Sol y tu Luna, tienen naturalezas muy diferentes. En vos convive cierta desesperanza, una pasión insatisfecha, intensa e insaciable con el desapego afectivo, la necesidad de libertad. La pregunta es si soñás un vínculo posesivo y fogoso o una especie de camaradería de pareja. Y en lo profesional si querés ser independiente o tener un empleo con seguridad, pero más tradicional. Porque si no llegás primero a un cierto acuerdo con vos misma la insatisfacción va a seguirte. Te aconsejo apostar más por un porvenir sin cadenas, de explorar posibilidades, de viajes, de aventurarte en lo desconocido. Ya llegará. Un beso. Kirón

MEDIO VASO LLENO

Hola Kirón. Nací 25/10/59 a las 21,30hs. Consulta: desde el 2010 vengo de problema en problema cada vez peor, ¿cómo sigue el resto de este año? Gracias. Silvia

Hola Silvia. Sos de Escorpio con Luna en Virgo y Ascendente en Tauro. Deberías ya estar más aliviada que el año pasado, ya que los tránsitos por tu Casa VIII, la de las crisis, quedaron atrás. Los desafíos en tu vida son bien concretos y materiales, alcanzar seguridad económica y afectiva. Es bueno que sepas esperar, eso expresa tu Ascendente, la ansiedad y el apuro te juegan en contra. Es más, en tu carta existe un gran Trígono, sinónimo de buena suerte, y el año que viene se activa. Así que mirá ese medio vaso lleno y permitite disfrutar. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project