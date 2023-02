Ida y vuelta

escuchar

BARRILETE CÓSMICO

Hola Kirón. Quería consultarte sobre mi hijo Santiago nacido el 15 de junio de 1988, a las 18hs. Había conseguido un buen trabajo, pero se puso en pareja con la hija del dueño de la empresa. Ella no tiene una buena relación laboral con su padre y llevó a complicar las relaciones laborales de él. Ella es una persona excelente y estaban bien, me da mucha pena la situación, ¿podrá el superar este mal momento laboral y sentimental? Es mucho lo conseguido para tirarlo por la borda. Muchas gracias y cariños. Inés

Hola Inés. Tu hijo Santiago tiene el Sol Mercurio y Venus en Géminis, la Luna en Cáncer y Ascendente en Sagitario. Es muy inteligente y excelente en los negocios, emocionalmente muy apegado a vos y sensible pero su destino consiste en aventurarse, en jugarse por su vocación y su deseo. Yo diría que no te preocupes por su vida laboral porque otro aspecto de su carta es un maravilloso barrilete cósmico. El barrilete es conocido dentro de la astrología por favorecer mucho a quienes la poseen, aportándoles buena fortuna. Esto permite aprovechar esa energía en forma de oportunidad generando una situación de bienestar y confort. Por darte un ejemplo, Maradona tenía ese diseño astral. El miedo, tu miedo, y tu presión por mantenerlo en lo seguro y en el pasado solamente obturan su energía vital. Soltalo. Porque a un Géminis con Ascendente Sagitario si no lo soltás… tarde o temprano lo perdés, aunque tenga Luna en Cáncer. Él va bien, tu pena no tiene asidero. Está escribiendo su propia historia. Un cariño. Kirón