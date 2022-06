Ida y vuelta

JUBILACIÓN

Hola Kirón, me gusta mucho lo que haces. Mi nombre es Flor, nací el día 27-04-58, a las 7.45 am en Buenos Aires. Me gustaría saber sobre mi jubilación y si me voy a adaptar. Llevo trabajando desde chica y nunca hice otra cosa ¡Muchas gracias!

Hola Flor. Sos una persona muy pero muy terrenal. Tenés el Sol en Tauro, el Ascendente en Tauro y la Luna en Virgo, signos de Tierra y por lo tanto propios de gente práctica, realista, sensata y también que se sienten seguras con lo material, no necesariamente dinero sino con lo que se puede ver, tocar, degustar. Seguramente el próximo sea un buen año para vos, cuando Júpiter ingrese en Tauro. Por ahora tendrás que elaborar el cambio con su consiguiente “bajón”. Pero ni bien te sientas segura vas a disfrutarlo. Cariños. Kirón

DEJAR QUE LAS COSAS FLUYAN

Hola me llamo Efraín, nací el 23 de julio de 1977, a las 17:30hs. Estoy en un momento bueno, con exceso de trabajo y tal vez ansioso. Nada lo justifica así que pensé en lo astral. Si tiene respuesta será bienvenida. Leo siempre el horóscopo, no soy fanático pero sí seguidor. Hasta siempre. Efraín.

Hola Efraín. Es un honor tener un seguidor tan líder como es tu caso, o al menos así lo muestran tus astros. Sos Leo, tenés Luna en Escorpio y Ascendente en Capricornio. Un rey, intenso y con un sentido del honor y la dignidad admirables. Tenés además una carta natal con aspectos muy tensos, digamos que una parte tuya quiere seguridad, estabilidad y otra parte necesita más lujo, más diversión, más emociones. Sos muy ambicioso, en el buen sentido, y cuando las cosas no son tal como las imaginaste te frustrás muchísimo. Tu presente es digno de un rey así que disfrutalo y no le pidas a la vida más de lo que hoy te ofrece. Dejá que las cosas fluyan, no hay modo de tener eternamente el control. Un beso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com