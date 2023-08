Ida y vuelta

escuchar

NADA QUE VER

Hola Kirón. Nací el 11/21/1974 a las 9:20 am. Soy escorpiana pero nada que ver ¿Puede ser que celosos y posesivos sean los demás y no yo? Eso me llama la atención. No coincide nada. Gracias por aclararme la duda. Bea

Hola Bea. La cuestión es que si bien sos de Escorpio tenés la Luna en Acuario, o sea que emocionalmente sos inestable, curiosa, eléctrica, desapegada y enemiga de lo formal, la gente que se te cuelga te asfixia y los celos probablemente tienen que ver c on ese rechazo al control. Tu Ascendente es Capricornio, o sea que la vida te fue enseñando, de chica, que te las tenías que arreglar solita con tus necesidades, no pedir, no llorar, no molestar, Ser una nena grande cuando todavía eras chica. Y entonces celar o demandar está mal. No es que no tengas nada que ver con Escorpio sino que todos somos un combo, mucho más complejos que únicamente el signo solar ¡Pero tu combo es poderoso así que sacale provecho! Un beso. Kirón

CORAZÓN GIGANTE

Hola Kirón. Me decís mi ascendente y lo que significa. Soy Alberto, del 20.07.1973 a las 6:45amen Caba. Gracias y éxitos. Alberto

Hola Alberto. Tenés Sol en Cáncer, Luna en Piscis y Ascendente en Cáncer. Triple Agua. Un hombre sensible, tierno, de la familia, luchador, defensor de los suyos, leal y con un corazón gigante. Va a ser un buen año para lo grupal, la amistad y el trabajo en equipo. Lo mejor para vos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas Horóscopo