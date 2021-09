Ida y vuelta

BISAGRA

Querida Kirón: Hace muchos años que te escribo por la exactitud de tus pronósticos y por lo cariñosa que sos para expresarlos. Nací el 20 de febrero de 1948, a las 4:00 a.m. Creo que mi Ascendente es Capricornio y mi Luna está en Géminis. En siete meses perdí a tres familiares muy queridos. Estoy haciendo terapia para poder elaborar mejor mis duelos. Me gustaría saber cómo va a ser mi próximo año en lo afectivo y en lo económico. Muchas gracias. Un abrazo. Catalina

Hola Catalina. Efectivamente sos de Piscis, con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. Hay tres planetas, Marte, Saturno y Plutón que los tenés en Leo en la Cúspide de la llamada Casa VIII, el sector de la carta natal que tiene que ver con las grandes pérdidas, las crisis existenciales, esos momentos bisagra en que todo parece no tener sentido. La Casa VIII es justamente el sector de la carta vinculado a los duelos, a la terapia, a la indagación en los sitios profundos y oscuros del yo. Vas a ir saliendo. A fin de año vas a empezar a sentirte mejor y ya en Enero del 2022 algo bueno te espera. Calculo que vienen muy buenos tiempos en lo económico e incluso a nivel energía física. Estos golpes actuales eran inevitables. Un abrazo y fuerza. Kirón

QUE NO TE CORTE LAS ALAS

Hola Kirón ¿cómo estas? Mi nombre es Karina del 2/08/1988 19:12. Me gustaria saber cómo va a ser este año en el amor, si por fin voy a conocer a alguien estable, una relación firme, sana un compañero de verdad. Por otro lado también quisiera saber si este nuevo ciclo podré mudarme definitivamente al interior. Muchas gracias ¡Saludos! Karina

Hola Karina. Sos de Leo, con Luna en Aries y Ascendente en Acuario. Una triple energía de gran vitalidad, apasionada, audaz, creativa, impulsiva y con un destino que te lleva más a la búsqueda de un grupo de pertenencia con el que te identifiques que a la construcción de un modelo de familia tradicional. Lo que “deberías” ser o hacer no funciona para vos, lo tuyo es la rebeldía, la autenticidad y no necesariamente la estabilidad. Digamos que una pareja formal tal vez terminaría aburriéndote. El mejor modo para que funcione es que encuentres a alguien tan libre y brillante como vos que no te corte las alas… y a quien vos tampoco le impidas volar. Estás en un gran momento en el que si querés mudarte probablemente puedas, es cuestión de ser sincera con vos misma y asumir cuál es tu deseo de verdad. La suerte está de tu lado. Un beso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas LifestyleHoróscopo