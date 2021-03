Ida y vuelta

Mellizas

Hola Kiron, Estoy con problemas en casa. Mi hermana melliza muy delicada de salud y las dos solitas ¿Qué me recomendás? Soy Negra, de Salta, 8/01/85 a las 19.40 hs. Muchas gracias. Negrita

Hola Negrita. Sos Sol en Capricornio, Luna en Leo y Ascendente en Cáncer, es decir que sos una persona tranquila, cálida, trabajadora y creativa, leal. Júpiter y Saturno las pusieron a prueba a vos y a tu hermana el año pasado, al igual que a toda la gente de Capricornio. Este año están opuestos a tu Luna y lo que indica es que no tenés que perder tu individualidad, tu alegría y tu derecho a la felicidad por mucho que quieras a tu hermana. La entrega amorosa está muy bien pero renunciar a todo es perjudicial. Ensayá una sana distancia y todo va a irse acomodando. Mis mejores deseos. Kirón

Amar y ser amada

Hola Kiron: Me dicen Beba, nací el 28 de marzo de 1969. Tuve muchas penas de amor, muchísimas, a veces me dejaron, otras veces dejé yo, es como si el amor se gastase. Quiero saber por qué me pasa algo así y si en algún momento eso cambiará. Es una pregunta que me hago desde la adolescencia. Gracias por estar cada domingo, me gusta tu trabajo. Hasta siempre. Beba

Hola Beba. Sos de Aries con Luna en Leo, doble fuego, doble pasión, y por lo tanto impulsiva, reactiva, temperamental… Sos muy sincera con los sentimientos y si decís basta en una relación es porque tenés tus motivos, no te cuestiones. Júpiter y Saturno están frente a tu Sol y eso puede perfectamente traer a tu vida el amor, Prestá atención y vas a reconocerlo. Te deseo un año hermoso. Un abrazo. Kirón

