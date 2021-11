BALANCE DE ELEMENTOS

Hola, Kirón ¡Me encanta leer siempre tu “ida y vuelta”, hoy me animo a escribir! Nací a las 14.50 del 18 de julio del 1976. Antes no conocía más que mi signo solar, con el que me identificaba mucho, sobre todo con la sensibilidad e intuición. Después me descubrí bastante en el Ascendente y ahora veo que tengo puro elemento fuego en la carta: Aries, Leo, Sagitario. ¿Eso vendría a explicar esa fuerza que a veces parece arrolladora? Me gustaría saber cómo viene aspectado el nuevo año ¡Muchísimas gracias! Gabriela

Hola Gabriela. Para responder a tu pregunta voy a hacer algo que los astrólogos llamamos balance de elementos. El balance de elementos calcula cuántos planetas del sistema solar estaban en Aire, Agua, Tierra o Fuego en el momento en que naciste y eso revela un poco de qué madera uno está hecho. Efectivamente tenés un 40%de Fuego, 20 %Tierra, 10 % Aire y 30% de Agua. El Fuego es pasión, el Agua emoción, el Aire razón y la Tierra sentido de realidad. Hacé tus cuentas. Viene un tiempo de ocuparte de la familia, la casa, las bases. Suerte con eso. Un abrazo. Kirón

YO LEO, ÉL PISCIS

Hola Kirón. Yo soy de Leo y mi novio de Piscis pero no nos pasa lo que dicen los horóscopos. El narcisista es él y yo voy detrás, siempre tranqui, diciéndole todo que sí ¿Es normal? ¿Por qué pasa? Tenemos la misma edad, 17, aunque soy la madura. Gracias y beso. Noelia

Hola Noelia. Me das pocos datos porque necesitaría la fecha de nacimiento y en lo posible la hora para hacer cálculos y contestarte con precisión. Lo que sí puedo decirte es que el signo es apenas una partecita de la personalidad. La astrología estudia muchos más detalles para precisar la personalidad y el destino. Debés ser de Leo pero con muchos planetas en otros signos. Abrazo y volvé a escribirme. Kirón

