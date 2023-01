Ida y vuelta

escuchar

GUERRERA

Hola Kirón. Soy Marcela, quiero que me digas cómo va a ser el 2023 para mí, nací el 17/11/72 a las 17 h. Tuve unos inconvenientes con unas personas que fueron ingratas conmigo me sentí usada. Quiero saber de mi vida sentimental quiero volver con un ex de Piscis. Muchas gracias espero su respuesta . Marcela

Hola Marcela. Sos de Escorpio, con Luna y Ascendente en Aries. Agua y Fuego. Reaccionás a veces con ira pero también el enojo consume tu emoción. Muy guerrera, porque tanto Escorpio como Aries son los signos de la batalla, así que vas a tener que canalizar esos sentimientos intensos de modo que no te consuma ni te arrebate la energía. Mucho deporte, moverte, el amor físico y tener objetivos por lo cuales luchar en la vida van a ser útiles en tu caso. Te diría que te vas a sentir perdida durante algunos meses, mientras Júpiter transite tu Casa XII. Pero en mayo vas a experimentar un despertar muy positivo y de ahí en mas todo fluye, incluso el amor. Te deseo un lindo año. Kirón

ESTANCADO

Hola Kirón. Te consulto, estoy con muchos inconvenientes tantos económicos como laborales, más de salud. Nada grave pero no deja de preocuparme…estoy como estancando, bueno de la gente que me rodea sin palabras. Soy del 17/05/1975...hora aproximada 13 horas. Mil gracias. Sebastián

Hola Sebastián. Sos de Tauro con Luna y Ascendente en Leo. Una personalidad tranquila, estable, confiable y cálida con algunos estallidos emocionales esporádicos. Sos orgulloso y noble, con un destino de rey -Leo-. Para llegar a brillar en el mundo como merecés, para tener éxito, será necesario dejar atrás lo conocido, lo seguro, lo que aprendiste de chico y animarte a ser vos mismo. Diferenciarte de tu familia es esencial, sobre todo si tuviste una mamá muy protectora. Calculo que el estancamiento quedará atrás en tu próximo cumpleaños. Habrá cambios, de los buenos. Te deseo un nuevo ciclo feliz. Que todo se cumpla. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas Horóscopo