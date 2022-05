Ida y vuelta

¿VES ALGO?

Hola Kirón: Mi nombre es Marcelina, nací el 23 de octubre de 1960, alrededor del mediodía. Tuve un año muy bueno pero presiento que la suerte se está yendo. Nueva pareja, nuevo trabajo, mis hijos bien. Muchas deudas, eso sí, que no sé si podré pagar ¿Ves algo? Mil gracias y besote grandote. Marcelina

Hola Marcelina. Sos de Escorpio con Luna en Sagitario y Ascendente al inicio de Acuario. Sos intensa, algo extrema: ves o todo blanco, o todo negro… y eso puede perjudicarte en ocasiones. Diría que con Júpiter en el Ascendente encontraste tu rumbo, encontraste con quién andarlo y te liberaste de un pasado opresivo. Ahora viene la época de sentar las bases, echar raíces y darle forma. Júpiter en Piscis te ayudará. Lo del dinero vas a resolverlo pero con cierto esfuerzo extra ¡Buena suerte! Un cariño. Kirón

LA FÓRMULA

Estimada Kirón, me encantan tus consejos, al principio te leía por diversión y ahora es un poco mi oráculo porque la gente muchas veces te pregunta cosas que a mí también me pasan. Estoy en unos meses de cambios y más cambios. Nací el 15/06/1976 a las 13:15 hs Me mudé, me alejé por eso de un par de amigas y vecinas pero el nuevo lugar es divino. Tiré toda la ropa, me teñí de otro color, esas cosas que hacemos las mujeres para dejar etapas. Estoy en Tigre, cerca del río, entre plantas y silencio. Decime si todo sigue bien. Lo nuevo me gusta pero necesito que me des la fórmula para seguir así. Hasta pronto y seguí igual. Beso. Celeste

Hola Celeste. Sos de Géminis, Luna en Acuario y Ascendente en Virgo. Geminis y Acuario, tu ser y tu esencia, están en signos muy sociables. Los amigos, el grupo, los hermanos, los vecinos son esenciales, te animan, te alegran, te movilizan. Pero tu Ascendente -o sea tu destino- está en un signo más sereno y terrenal: Virgo. Vivir rodeada de plantas y silencio es acercarte a tu faceta virginiana. El equilibrio entre ambos polos es el punto justo para vos. De a ratos mucha gente, de a ratos soledad. Días de amigos y otras de naturaleza. Esa es tu fórmula. Un abrazo. Kirón

