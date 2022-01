Ida y vuelta

Mamá soltera

Hola Kirón. Espero que hayas empezado bien tu año. Nací en Lanús el 30 de abil de 1985 a las 3,15 am. Soy enfermera y llevo dos años realmente duros, trabajando seguido casi sin dormir y desatendiendo a mis chicos que quedan a cargo de mamá casi todo el día. Soy mamá soltera y estoy cansada. Ojalá tengas una buena noticia para darme. Todos te leemos. Gracias. Guillermina

Hola Guillermina. Sos de Tauro con ascendente en Cáncer, una persona estable, afectuosa, una auténtica madraza que siempre va a priorizar a la familia, a defenderla, cuidarla y fortalecerla. Diría que el 2020 fue el año más complicado para vos en el tema pareja y actualmente se presentan algunas salidas a cierta encrucijada que se te planteó en ese momento. Puede haber romances pero para formar un vínculo estable faltan al menos un par de años. Sí se ve un repunte interesante en tu profesión, una expansión en ese aspecto. Es muy positiva la presencia de tu madre a tu lado, dado tu Ascendente. La relación con ella es vital y puede seguir mejorando. Les envío mi cariño a ambas. Kirón

Ansiedad

Hola Kirón. Soy de Leo y me dijeron que tengo la Luna también en Leo ¿Eso es malo? Yo no me siento muy leonina. Soy tímida aunque reconozco que cuando me propongo algo casi siempre lo consigo. Desde hace unos meses estoy ansiosa, incluso medicada, algo que antes nunca me pasó. Y quiero que me digas si lo voy a superar porque me preocupa. Gracias y hasta pronto. Eli

Hola Eli. Ser doble Leo significa tener una sobrecarga de energía vital, algo que es indudablemente muy bueno pero que a veces puede producir síntomas como los que describís, sobre todo porque Saturno en Acuario está opuesto a Leo poniéndole frenos a tus impulsos y, por lo tanto, causando una reacción. Creo que a lo largo del año vas a irte compensando, sobre todo en el segundo semestre. Hacé ejercicio, eso ayuda y… dedícate a algo que te entusiasme, que te permita expresarte, si es una disciplina artística mucho mejor. Un abrazo. Kirón

