Ida y vuelta

GANAS DE VIVIR

Hola Kirón. Nací el 1/08/59 a las 14.40 hs. Tengo un hijo que se fue a vivir al exterior antes de la pandemia y hubo un corte tan fuerte que me quedé deprimida. Conocí a un taurino que me gusta, tengo ganas de vivir pero mucho miedo a la pérdida. Contame qué ves. Chela

Hola Chela. Sos de Leo y por lo tanto muy romántica, cálida y creativa, pero también muy “pegote” –esto por la Luna en Piscis-. El Ascendente en Sagitario pide viajes, conocer mundo, tener un horizonte mucho más amplio que las cuatro paredes de tu casa. Y a veces los que nos rodean son quienes viven por nosotros algo del Ascendente, de ahí tu hijo en un país lejano que te irá haciendo conocer otra cara del mundo. Este año con Júpiter frente a tu Sol estás perfecta para el romance. El año que viene cuando toque la Luna… ¡tal vez te plantees pasar a otro nivel con el Taurino! Apostale al amor, siempre es ganancia. Un abrazo. Kirón

EXPUESTO

Quisiera saber cómo viene este año en materia de salud. Me cuido mucho, casi no salgo, pero me siento expuesto. Soy geminiano y nací un 7 de junio de 1965 a las 12:20 hs. Marcos

Hola Marcos sos efectivamente un Géminis super analítico por el Ascendente en Virgo y con ese toque de encanto que sólo la Luna en Libra puede dar. Preguntás por la salud y te cuento que Júpiter en tu Casa VI, la de la salud, es una buena señal. Puede que te haga exagerar un poco los cuidados pero… quién sabe en estos tiempos qué es mucho o poco. Seguí como ahora y concéntrate en el trabajo que también abundará. No hay que olvidar que el Ascendente te lleva a tener muchos rituales, una agenda programada y eso ordena tu mente hiperactiva. Entonces respetá esa necesidad y todo va a andar bien. Un cariño. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project