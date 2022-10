Ida y vuelta

¿HAY ALGUIEN EN MI DESTINO?

Hola Kiron. Mi nombre es Claudia , nací el 13 de enero de 1965 a las 11.30 hs. Quería consultarte ya que estoy divorciada desde el 2006 y no he vuelto a tener pareja ¿Hay alguien en mi destino? Me gustaría estar acompañada y volver a trabajar. Mis hijos se fueron y siento la soledad ¡¡¡Gracias !!! Claudia

Hola Claudia. Tenés una carta natal de fortuna, con lo que los astrólogos llamamos Gran Trígono, es decir tres planetas armónicos entre sí que rigen buena parte de tu energía. Sos de Capricornio con Luna en Tauro, es decir doble signo Tierra, objetiva, realista y muy compañera pero… el Ascendente en Aries es Fuego, y su mensaje sería algo así como: vos podés sola, el que quiera seguirte que te siga pero cumplí con tu deseo. A fines del 2023 y comienzos del 2024, cuando Júpiter toque tu Luna van a estar dadas las condiciones para que encuentres esa persona cálida, estable y cariñosa que necesitás. Por ahora enfócate en el tema trabajo. Va a fluir. Un abrazo. Kirón

PLUTÓN EN ACUARIO

¡Hola, Kirón! Quería hacerte una consulta. Yo nací el 28/12/69. Soy capricorniano, con luna en Virgo y ascendente en Aries. Quería saber cómo nos va a afectar a los capricornianos el paso de Plutón a Acuario. Saturno en Acuario es restricción económica (casa 2). ¿Y Plutón? ¿Cómo afecta a Capricornio tener a Plutón en casa 2? ¡Saludos! Alejandro

Hola Alfredo. Plutón es un planeta lento, o sea que está mucho tiempo en un mismo signo, una generación completa, lo que le da el nombre: planeta generacional. Su función es transformar, arrasar con lo viejo para que lo nuevo cobre fuerza. Tiene la potencia de una bomba atómica, de un dragón, de una serpiente que cambia la piel, de un águila que se destroza el pico y se arranca las garras para renacer... de muchos símbolos que los humanos creamos para representarlo. Con Plutón en Acuario digamos que el concepto de comunidad, de hermandad, de cambio y de futuro dejará en unos años de ser lo que hoy es. Ya está cambiando. Para los capricornianos será una larga etapa de buscar nuevos recursos, de transformar sus finanzas pero también su materia (el cuerpo, la sensualidad, la alimentación) Y obviamente en cada carta natal eso impactará de un modo particular. En tu caso puede haber recambio de amistades, de círculos de pertenencia, pero será un proceso de años. Lo envejecido perecerá y lo nutritivo, prevalecerá. De eso se trata. Cariño y suerte en tu camino. Kirón

