Ida y vuelta

PASIÓN DE SOBRA

Hola Kirón. Soy Mary nací el 17/01/86. De Capricornio con Luna en Aries- Te escribo porque en Setiembre me voy a casar con mi novio de la infancia, un escorpiano bastante insistente. Cuando éramos chicos me había engañado y lo dejé, a veces tengo miedo que se repita. Espero que no. Muy lindo tu horóscopo. .Gracias por leerme y ojalá me vaya bien. Mary

Hola Mary. Seguro te irá bien. Escorpio es tenaz, tal como dijiste, y si volvió a vos es porque está seguro. Hay que ver cuál es su Luna y su Ascendente, pero puedo decirte que su signo solar no suele ser infiel, sí muy apasionado, de esos que cuando se entrega lo hace en cuerpo, mente y espíritu. Les deseo un buen matrimonio, en el que no dudo habrá pasión de sobra. Kirón

EMPRENDIMIENTO

Hola Kiron, nací el 5/9/1971 a los 0.20 h en Capital. Me quedé sin trabajo en la pandemia y ahora abrí una panadería de productos sin TAAC. Invertí todo el capital y estoy algo asustada. Empecé bien pero tengo miedo. Si ves algo astrológico para ayudarme te estaré agradecida. Ana

Hola Ana. Sos Virgo con Luna en Piscis, es decir emocional, sensible y ciclotímica a más no poder y el Ascendente en Tauro pide paciencia. Lo bueno es que Tauro, tu Ascendente, tu destino, rige la alimentación y más aún si es respetuosa con el medioambiente y la salud. Creo que lo estás haciendo en el momento justo, con Júpiter sobre tu Luna y Urano en tu Ascendente trayendo cambios y ayudándote a hacerte un nombre en grupos específicos. Suerte y a no tener miedo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com