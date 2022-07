Ida y vuelta

UN PASO MÁS

Hola Kirón. Soy Mariana. Nací el 13/06/1976 a las 04:30 en la provincia de Córdoba. Me he enamorado como nunca antes en mi vida, y sé que él me quiere, pero no me animo a ir por más, simplemente por no arruinar la amistad que tenemos. Quiero saber si hay posibilidades de dar un paso más y que salga bien. ¡Saludos y Gracias!

Hola Mariana. Tenés Sol y Venus en Géminis, Luna en Capricornio y Ascendente a 4 grados de Tauro. La amistad es lo primero, lo que siempre va a primar para vos en un vínculo de convivencia porque para Géminis la charla, el compañerismo, el diálogo están muy presentes, más si tenés en Géminis al planeta Venus, el del amor. Lo que sucede es que la Luna Capricornio se encierra en su caparazón por haber vivido abandonos en la infancia, o cierta frialdad afectiva que lastimó su sensibilidad. Poder mostrar tus debilidades, tus necesidades, tu lado vulnerable es esencial. El Ascendente indica que estar en pareja es lo tuyo, no andar sola por la vida creyendo que podés arreglártelas bien sin nadie, pero esperá un poquito, mostrate pero sin exponerte demasiado, al menos hasta el año que viene, cuando Júpiter entu Ascendente traiga todo lo bueno que hoy crées imposible y además tu femeneidad florezca al infinito. Suerte y no te apures. Kirón

CÓMO CUESTA ENCONTRAR EL AMOR

Hola , leí una nota en La Nación y te consulto . Soy del 28/11 nací 1 de la madrugada en CABA . Estoy en el inicio de una relación con Acuario que creí que era mi alma gemela pero no es así, muchos obstáculos. Cómo cuesta encontrar el amor. Gracias y saludos. Alejandra.

Hola Alejandra. Tenés Sol en Sagitario con Ascendente en Leo, aunque al no saber tu año de nacimiento no puedo calcular tu Luna. A un Ascendente en Leo alguien de Acuario le va como anillo al dedo, es su opuesto complementario y por eso la enorme atracción. Tal vez no sean totalmente compatibles o no sea el mejor momento para estar juntos, pero sin duda tienen mucho en común y tal vez tengas que darle un poquito de tiempo al vínculo, algo difícil para vos porque tenés mucho fuego y sos apasionada, ansiosa y muy idealista. Los obstáculos cederán y a veces sirven para medir la solidez de las relaciones. Un abrazo. Kirón

