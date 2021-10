Ida y vuelta

HONRAR LA VIDA

Hola Kirón. Mi nombre es Raúl, nací el 6 de noviembre del 1963 a las 11pm en Bs As. Quedé viudo y estoy confundido. Era mi novia desde chicos y ahora, a pocos meses, estoy saliendo con una chica más joven y me siento bien. Me da culpa pero me siento bien. Soy creyente y por eso creo que debo esperar ¿Usted que piensa? Gracias. Raúl

Hola Raúl. Sos Ascendente y también Luna en Cáncer, tenés por lo tanto muchísima Agua, es decir una sensibilidad extrema y un apego enorme a la familia, a la pertenencia. Escorpio también es de Agua pero tiene el talento de dar vuelta la página, algo que a Cáncer le costaría. No tengas culpa. La vida es como es y tu carta indica que no podrías estar solo. Seguir adelante es una manera de honrar a quien se fue, de honrar la vida. Suerte y fuerzas. Kirón

HISTORIA Y ASCENDENTE

Kirón, te saludo. Y te pregunto, ¿qué importancia tiene el ascendente en la historia personal? Soy de Cáncer, con Luna en Escorpio y Ascendente Géminis. Me llamo Raquel. Gracias. Un beso enorme. Raquel

Hola Raquel. El Ascendente marca el sendero de la vida, el destino, porque es una energía a explorar que se va incorporando mediante experiencias de vida concretas. Vos sos de Cáncer, tenés Luna en Escorpio y Ascendente Géminis. Sos sensible, melancólica, profunda, dependiente, intensa pero… el Ascendente te pide que juegues un poco, que te diviertas, que investigues, aprendas, te repartas. Que viajes, leas y estudies… sin aferrarte tanto a las emociones. Un abrazo y permitite mucha libertad. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com