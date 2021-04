Ida y vuelta

MUCHO POR HACER Y DISFRUTAR

Hola Kirón. Te escribo solicitando tu generoso consejo para este año que recién comienza. No sé si serán las circunstancias, pero me siento más triste por momentos ... gracias a Dios los míos están bien, pero me gustaría ser más optimista. Tengo el Sol en Leo, Ascendente en Escorpio y Luna en Tauro. Nací en Bogotá, Colombia, hacia el mediodía el 12/08/63. Te mando un fuerte abrazo Marye

Hola Marye. Tu Sol está muy movilizada por la oposición de Júpiter y Saturno, de ahí esa tristeza que a veces es difícil explicar. Creo que el segundo semestre del año será mejor y que tu pasión, tu amor a la vida y tu creatividad te van a sostener en los momentos difíciles. Hay mucho por hacer y disfrutar. Un cariño. Kirón

DAR BATALLA

Hola Kirón, espero cada domingo leerte. Mi nombre es Mabel. Soy del 15 de febrero y nací a las 16.45 horas. Quisiera saber cómo será el resto del año para mí. Espero se resuelva un tema de sucesión y saber si me mudaré. Nací en 1952.

Hola Mabel. Sos de Acuario, con Luna en Libra y Ascendente en Cáncer. El año pasado debe hacer sido duro, de conflictos de pareja o en tu acuerdo con socios o incluso hermanos. Actualmente estás en una crisis que indica que lo que hasta ayer estabe en cierto equilibrio, en unión, ahora las luchas de poder y los conflictos por dinero compartido arrecian. Se trata de la Casa VIII, que se liberará de Septiembre en adelante. Sí, podés resolver lo de la sucesión, aunque tendrás que dar batalla. Te deseo suerte. Carió. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información