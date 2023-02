Ida y vuelta

escuchar

MI NOVIO Y MAMÁ

Soy Nati y nací el 11/01/1974. Nací a las 00 horas 1 minuto. Estoy de novia, pero relación entre él y mi madre es complicada y llego a un límite horrible y yo en el medio. Me angustia muchísimo. Quisiera saber si mi relación con él continuará y si la relación de él y mí mamá mejorará. Gracias. Nati

Hola Nati. Es muy comprensible tu angustia, estar en el medio de dos personas que querés. Vamos a estudiar tu carta. Sos capricorniana y, por lo tanto, respetuosa de tu familia, porque además tu Sol está en una ubicación que te hace bastante apegada al hogar, a tu “tribu”. La Luna está en Leo, un signo de Fuego, alegre, creativo. Pero situada en un lugar que te hace también algo dependiente de tu madre y algo añiñada, la Casa XII. El Ascendente Libra indica, con claridad, que tenés que dejar esa dependencia y poner a la pareja en primer lugar. No buscar aprobación. Ni vincularte con quien te trate como una nena o que busque en vos una mamá. Un vínculo de iguales, adulto. Diría que estás en un gran momento para lograrlo. Puede que en julio tengas que sostener esta relación de otro modo y madurar. Él te tiene que hacer feliz a vos, no a tu madre. Si podés, no los juntes mucho. Distancia. Y cortar el cordón. Un gran abrazo y suerte. Kirón

