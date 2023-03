Ida y vuelta

escuchar

MIEDO AL FUTURO

¡Queridísima Kirón! Nací el 29/11/64 a las 10:30 en Mendoza. Me voy a poder jubilar pronto y estoy asustada. Resulta que estoy enamorada de un compañero de tareas hace como diez años. Es casado y tuvimos un romance. Dejar de verlo me parte el corazón. Mi mamá murió hace unos meses y estoy sola. Me gustaría seguir trabajando, al menos eso me tiene entretenida, veo gente ¿Qué se ve en mi carta? Tengo un miedo horrible al futuro. Gracias por leerme. Caro

Hola Caro. Sos de Sagitario con Luna en Libra y Ascendente Acuario. Tres signos muy independientes y sociables, aventureros, amigos de los cambios. Creo que tu Ascendente te pide que aprendas a vivir hacia adelante, dejando atrás lo que fue. Lo que sucede es que estás en duelo, dolida por la pérdida de tu mamá. Pero jubilarte será una liberación, un capítulo nuevo de vida y por cierto buenísimo. Vas a encontrar tu camino, estoy segura, gente amiga, actividades. Lo que fue… fue. Si prestás atención vas a encontrar en tu entorno a quien puede hacerte feliz. Suerte. Con carió. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas Horóscopo