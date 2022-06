Ida y vuelta

ÉL, YO… ¡Y LA EX!

Hola Kirón: me gustaría saber como viene planteado los meses que quedan en cuanto a lo afectivo, soy Leo con ascendente en Cáncer y Luna en Aries, y estoy en pareja con un Tauro con ascendente en Aries. Te cuento que todo iba bárbaro pero la ex no lo deja en paz y eso nos tiene mal a nosotros. Ella es Tauro y él va todavía donde ella pide, tienen un nene. Y la verdad estoy cansada. Gracias. Karen

Hola Karen. Es un año intenso entre ustedes ya que por lo que veo las luchas de poder están a la orden del día, en la pareja y fuera de la pareja. Conviene que cedas vos, ya que tu Ascendente te pide eso, que te pongas en función de los demás, de quienes querés, dejando el ego de lado. Tenés mucho que enseñarle a tu pareja, sobre todo a tomar decisiones. Tauro es dependiente, la pregunta es de quién, pero como él tiene Ascendente Aries le hace falta competir, ir al frente, pelear, debatir, jugarse… lo que vos sabés hacer de sobra porque tenés Luna de Fuego. En síntesis: él ayuda a que seas más femenina y vos a que desarrolle su masculinidad. No pelees por el vínculo con la ex, si tienen un hijo chico por el momento eso estará presente. Va a ir desarrollando despacio su apego con vos a medida que confíe. Suerte. Kirón

ALGO SOLA

Nací un 8 de noviembre de 1951 a las 20,20 según decía una tía y si bien tuve una buena vida estoy algo sola desde que enviudé. Si ves algún cambio, en especial de amores o amistades, me va a hacer muy bien saberlo. Beso y te leo. Etelvina

Hola Etelvina. Sos de Escorpio con Luna en Piscis, doble Agua, sensible y empática, lo que a veces te lleva a poner la otra mejilla. Además tenés Ascendente en Géminis así que lo mejor va a ser tomar la existencia menos a la tremenda, esa debe ser tu ley. Salir, divertirte, tener amigos, viajar, curiosear, comunicarte, son las experiencias que Géminis reclama. El segundo semestre del año será buenísimo y hasta mediados del año que viene vas a estar cada vez mejor, después habrá unos meses de cerrar viejos capítulos en tu vida y en un par de años todo renace. Dejate llevar por la vida, promete ser buena. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com