Ida y vuelta

ME CASÉ CON UN TAURINO

Hola Kirón me encanta leer como contestás cartas. Nací en 1968, soy Capricornio con Ascendente en Tauro. Me volví a casar y estoy muy feliz. Me casé con un taurino ¿tendrá que ver con mi carta natal? Un cariño. Betty

Hola Betty. Capricornio y Tauro son ambos signos de Tierra, concretos, materiales, objetivos, realistas. Tal vez te cueste ubicarte en una relación no como la que sostiene sino como la que acompaña. Unirte a un taurino te va a ayudar muchísimo a internalizar mejor la energía de tu Ascendente. Dejarle a él la iniciativa y dejarte llevar un poco, disfrutar, no exigirte más de la cuenta, son maneras de amar “al modo Tauro” y hacer feliz a tu nuevo compañero. Te deseo mucha suerte. Kirón

HACIENDO PLANES

Hola, soy Luis, nací el 9/10/1962 a las dos de la tarde en Chubut. El año pasado fue malísimo pero en estos meses me recompuse de un modo asombroso y quiero saber si seguirá así ya que estoy haciendo algunos planes. Desde ya, muchísimas gracias.

Hola Luis. Sos triple Aire, de Libra con Ascendente y también con Luna en Acuario. Tener esta triple valencia potencia tu capacidad racional, tu necesidad de libertad y estímulo mental, de comunicarte, de entender y saber. Afectivamente necesitás espacio, los celos y el control te sofocan,. Venís de concluir experiencias duras del pasado, de un final, de cortar lazos, eso sucedió cuando Saturno estuvo en Capricornio. Ahora que salió a tu Ascendente es el renacer, el volver a construir y construirte. Te va a ir maravillosamente en ese aspecto. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project