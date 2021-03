Ida y vuelta

VIVIR FRENTE AL MAR

Hola Kirón: Te sigo hace muchísimo, me encanta leer tus respuestas. Nací el 13/07/1961, en Mendoza aproximadamente a las 20.50 hs. Me vine a Capital muy joven. Quisiera saber si ahora que me jubilo será buena idea mudarme a Mar del Plata, vender mi casa y comprar una cabaña... Mi sueño fue siempre vivir frente al mar. Tengo una pareja nueva después de 30 años de casada y quiero empezar de nuevo. Un gran abrazo. Zulma

Hola Zulma. Sos de Cáncer, con Luna en Leo y Ascendente en Acuario. Este es un buen año en tu vida, de apertura y de cambios, tal como te lo planteás. Es probable que vivas la jubilación como una liberación y que esta nueva pareja traiga ese “aire” que te reclama el Ascendente. Lo de ir a vivir frente al mar me parece un sueño pisciano posible aunque te recomendaría que primero pruebes un tiempo, sobre todo si vas a vender tu casa para comprar otra en Mar del Plata. Lo constante en la vida del Ascendente Acuario es… ¡el cambio! Así que mejor no optar por nada que te ate. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa. A disfrutar. Kirón

ME OPERAN EL MES QUE VIENE

Hola Kirón. Nací el 11 de agosto de 1950 a las 16.10 hs. En este momento lo que más me importa es la salud ya que tuve un año con miles de problemas, uno tras otro. Me operan el mes que viene ¿Estaré bien? Gracias. Carmen

Hola Carmen. Tenés la Luna en Cáncer y el Ascendente en Capricornio y eso significa que el 2020 fue un año que movilizó toda tu estructura planetaria, la afectiva, la laboral y obviamente la vital. Me parece que este año va a ser más tranquilo, de sentar tus bases, de afianzarte y de retomar el contacto con tu cuerpo. Alimentate bien, cuídate mucho y vas a recuperarte maravillosamente. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información