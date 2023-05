Ida y vuelta

escuchar

NUEVA VIDA

Hola Kiron. Soy Pedro, nací el 10 de julio de 1981 a las 14:10. Me separé hace poco. Tengo dos nenas que extraño horrores y mi nueva pareja está de cinco meses ¿Irá bien esta nueva vida? Me está costando mucho acomodarme. Vivo en el Delta. Gracias, todos te leemos. Pedro

Hola Pedro. Sos de Cáncer, con Luna y Ascendente en Escorpio. Por lo tanto tenés mucha agua en tu carta y eso explica el apego emocional, los miedos y la enorme necesidad de proteger a tus seres queridos. Llegando a tu Casa 7, la del matrimonio, así que creo que te va a ir bien en tu nueva vida. Probablemente tengas que resolver temas de vivienda o profesionales con Saturno próximo a tu Casa 4. Te recomendaría que hagas un acuerdo escrito de divorcio porque en el 2024 se dificulta y por ahora es posible dialogar con tu ex. Suerte en tu nueva vida Kirón

QUEDAR PEGADA

Estimada Kirón. Nací el 4/3/1957 a las 01:05. Quedé viuda hace poco y mi única hija se fue a vivir a Noruega. Estoy triste pero no derrotada, quiero llevar bien lo que me queda, no quedar pegada a lo que fue una vez mi famila. Desde ya, le estaré enormemente agradecida si me da un panorama a futuro. No tengo hermanos, pero sí buenas amigas. Gracias. Lucrecia

Hola Lucrecia. Sos de Piscis, tenés la Luna en Aries y el Ascendente en Sagitario. Tu signo de Agua se suma al Fuego y por lo tanto lo sentimental va unido a la pasión, al deseo. Es ese deseo el que te ayuda a no quedar pegada a la melancolía y al recuerdo. Diría que va a llevarte un tiempo prudencial el adaptarte a esta nueva realidad, las amigas van a ayudar muchísimo, si podés viajá con ellas, salí, hace cursos. No va a ser un año fácil, pero a mediados del año que viene tal vez conozcas a alguien que pueda ser un buen amigo… o algo más. Te abrazo y ojalá recuperes la alegría. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

Temas Horóscopo