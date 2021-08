Ida y vuelta

¿YA PASÓ EL TREN?

Hola Kiron, quería preguntarte por tema pareja. Soy grande, me casé de jovencita y el año pasado todo se quebró después de una vida, nietos, problemas, empresas, infidelidades, enfermedades y también viajes y cosas lindas que compartimos por cuarenta años. No sé estar sola, lo odio, pero supongo que ya pasó el tren para mí. Si ves algo esperanzador me gustaría que me lo digas. Nací el 1 de Mayo de 1954en Uruguay cerca de las 10 de la mañana. Vivo acá desde los quince. Dis de mis cuatro hijos viven allá y dos acá, las dos mujeres. Bueno, gracias por leerme. Nuria

Hola Nuria. Tenés el Sol y la Luna en Tauro y ambos planetas enfrentados con Saturno, un planeta que trae dificultades, demoras, pruebas y a veces también soledad. Sucede que hay un tránsito actual que es el de Urano en tauro que efectivamente está revolucionando (y lo seguirá haciendo por un tiempo) a quienes están regidos por el signo del Toro. A mi entender lo fundamental es que aceptes los cambios y las pérdidas, que te renueves, que no te aferres a lo seguro que es lo que Tauro tiende a hacer. Puede llegar un afecto importante pronto pero no un esposo sino un amigo, un igual, una persona con quien salir, charlar, viajar… Sin ataduras y sin formalidad. Un amor más libre y un poquito adolescente. Así que si, efectivamente, llega, mi consejo es que lo tomes tal como es. Un cariño. Kirón

IRME DE VIAJE

Hola Kiron ¿Tendré alguna posibilidad de hacer un viaje que tenía planeado antes de la pandemia? Nací el 25/4/74 a las 21:30hs. Mi última fecha es noviembre y duraría un mes. Un cariño. Raúl

Hola Raúl. Sos de Tauro, con en Géminis y el Ascendente en Sagitario, así que los viajes son parte de tu destino así como la lectura, el estudio y las experiencias de vida transformadoras. Estás en un momento perfecto para ese viaje, diría que antes de miediados de diciembre que es cuando Júpiter ingresa en Piscis, un tránsito que en el 2022 te va a mandar “para adentro”. Ojalá puedas concretarlo, los astros te acompañan. Un beso. Kirón

