Ida y vuelta

escuchar

CÓMO CUESTA ENCONTRAR EL AMOR

Hola, leí una nota en La Nación y te consulto. Soy del 28/11, nací 1 de la madrugada en CABA . Estoy en el inicio de una relación con Acuario que creí que era mi alma gemela pero no es así, muchos obstáculos. Cómo cuesta encontrar el amor. Gracias y saludos Alejandra.

Hola Alejandra. Sos de Sagitario y (probablemente) con Ascendente en Leo. Al no saber tu año de nacimiento es imposible calcularlo con certeza y directamente inviable saber cuál es tu Luna. Acuario es el opuesto a Leo y excelente complemento en tu carta natal. Habría que ver qué entendés por alma gemela, lo esencial es que vos necesitás alguien con inteligencia, independiente y respetuoso de los tiempos y deseos ajenos. Diría que hasta fin de año estás con buenos aspectos y tal vez luego vivas cambios profundos. Más profundos serán los cambios para tu amigo Acuario, cuando en breve Plutón en su signo ponga su mundo cabeza abajo… ¡ojalá eso sea un buen augurio para ambos! Suerte. Kirón

FIN DE UNA MALA RACHA

Mi nombre es María de los Ángeles, nacida el 18 de mayo del 2001 a las 9:36 pm, es que en estos momentos me encuentro pasando una mal racha, no he podido conseguir empleo y me preocupa eso, ya que tengo mis obligaciones y también siento que hay una persona que me quiere hacer daño. Te pido de corazón me puedas ayudar con esto. Muchas Gracias por la atención prestada quedo atenta a alguna respuesta. María de los Ángeles

Hola María de los Ángeles. Sos de Tauro con Luna en Aries y eso ya es una contradicción. Tauro es un signo de Tierra, tranquilo, realista, sereno, adaptable. Mientras que Aries es Fuego, puro impulso, pura pasión. Ambas naturalezas te atraviesan y, como sos muy joven, deben generarte cierto conflicto. Diría que el apuro, la ansiedad, la competencia, son algo infantil en tu carácter; y que la paciencia, la estabilidad y la búsqueda de seguridad tu mitad más adulta. El Ascendente en Capricornio refuerza eso, un destino de alguien responsable y autosuficiente, alguien que sabe sostenerse en el mundo. Diría que el año que viene será muy bueno, en trabajo y en amor. Júpiter en Tauro va a traer serenidad y disfrute. Confiá en eso y también en tu fuerza para bloquear a cualquiera que pretenda dañarte. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.

Temas Horóscopo