Ida y vuelta

AQUÍ O ALLÁ

Hola Kirón. Soy del 28 de marzo de 1948. Mi hija se traslada con toda la familia a Alemania y como no me quieren dejar solo me ofrecen ir con ellos y vivir en unos edificios especiales para gente mayor que tienen allá. No estoy seguro. Acá tengo mis amigos, mi vida. Qué me aconsejás. Te saludo cordialmente. Aldo

Hola Aldo. Sos de Aries y tenés la Luna en Escorpio. Un luchador, sin lugar a dudas. Yo diría que elijas lo que te permita mayor independencia porque si dejás tu casa, tus amigos y tu idioma puede llegar a ser duro. Es cierto que Aries adora los desafíos pero con Júpiter pronto sobre tu Sol, en unos meses, hay muchas posibilidades de expansión y realización… incluso de alguien que llegue a acompañar tu soledad. Aquí o allá el secreto está en que puedas elegir. Un beso grande y volvé a escribirnos cuando hayas decidido. Kirón

CAPRICORNIANA FUERA DE SERIE

Nací 03 de enero 1948 con Ascendente en Sagitario Siento que este año va a ser distinto, más intenso que otros. Soy alguien muy vital, que viaja bastante, tengo un negocio de joyas que sigo atendiendo. No me considero una capricorniana común. Contame. Cariño. Tete

Hola Tete. Efectivamente sos una capricorniana fuera de serie, activa y apasionada gracias a tu Ascendente Fuego. Durante el 2022 habrá dos momentos, hasta mayo dedicándote a la familia, el hogar, los hábitos y después muy movilizante, con cambios, viajes, desafíos. Lo importante es que hagas algo que te entusiasme, que te enamore. Buen momento. Abrazo. Kirón

