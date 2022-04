Ida y vuelta

DAR BATALLA

¡Hola Kirón! Soy taurina del 21 de abril de 1966 a las 05.15 Vengo de ub tiempo horrible pero algo me dice que puede mejorar pronto. Problemas de herencia con un hermano y de salud ¿Qué dicen los astros? Marta

Hola Marta. Tenés el Sol y la Luna en Tauro y tu Ascendente es Aries. Sos femenina, serena, estable, conservadora pero con un destino de tener que dar batalla, de peleas con hombres autoritarios o dominantes que te asustan pero te atraen a la vez. Ese es tu desafío así que si tu hermano te enfrentó debés tener buenos motivos para tratar de ponerle un límite. Júpiter en tu Ascendente, en breve, promete efectivamente que todo estará bien. Y el año que viene es probable que los conflictos de dinero lleguen a su fin y no tengas más preocupaciones financieras. Suerte. Kirón

LEJOS DE MAMÁ

Hola Kiron, nací un 04-12-85 a las 2.45 pm, en Buenos Aires. Por vueltas del destino me separé, volví a vivir con mi familia, mi padre se enfermó y falleció y terminé quedándome a sostener a mamá. Me salió un gran trabajo y podría llevarla conmigo pero… no sé si quiero hacerlo. Ella tiene sus hermanas. Sus amigas, sus cursos, todo aquí y yo la visitaría seguido. Si ves algo en mi horóscopo que me ayude en la decisión te lo agradezco. Emilse

Hola Emilse. Sos de Sagitario y tenés Ascendente en Aries, un signo y un destino de Fuego, o sea de acción, de optimismo, de búsqueda, de desafíos. Ahora bien, tenés a la vez tu Luna en Virgo, un signo de Tierra, conservador, responsable y algo culposo que hace que des vueltas y vueltas hasta cumplir con tu deseo que, en este caso, es viajar, aceptar el trabajo y también alejarte de tu mamá. Obviamente no es una decisión fácil pero si te sacrificases sólo por su bienestar no estarías cumpliendo con tu llamado interno que pide explorar nuevos horizontes. Quedarte aferrada a lo conocido no es lo tuyo. Ya encontrarás otras formas de acompañarla en su duelo y, a la vez, de hacer el tuyo (porque no olvidemos que también vos venís de una etapa de pérdidas) Júpiter en tu Ascendente te irá abriendo puertas. Un gran cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.