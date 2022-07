Ida y vuelta

TIGRESA DE SAGITARIO

¡Hola Kiron! Sigo siempre tu columna y me gustaría saber qué me deparara todavía este 2022 ya que parece que “no arranco” Soy del 4 de diciembre de 1997 a las 21:50 en Provincia de Bs As. Pensé que el año del Tigre del 2021 iba a traerme buenas compañías/amistades, pero no resulto así… ¡Espero tus predicciones! Gracias y Saludos. Felicia

Hola Felicia. Una tigresa de Sagitario ¡hermosa combinación! Sos de Sagitario, tenés Luna en Acuario y Ascendente Cáncer. Eso significa que sos de Fuego, es decir pasional, ansiosa, intensa. Emocionalmente te rige el Aire, algo desapegada, racional en el tema sentimientos, un poquito “toco y me voy”. Pero… Ascendente en Cáncer pide que vayas despacio, no se trata de hacer sino de sentir y para sentir, para disfrutar de tu lugar en el mundo, necesitás hacer pausas. Tu desafío de vida está en encontrar tu refugio, cuidar de tu gente y sentirte querida, protegida y cuidada pese a las experiencias de vida duras que hayas tenido. En la medida en que resuelvas tus temas pendientes con tu mamá o con la rama materna de tu familia todo se irá acomodando. Igual en Noviembre muchas cosas se van a destrabar. Suerte y abrazo. Kirón

MISÓN

Hola Kirón. Soy Diana nací el 11/12 de 1982 a las 15 hs. En Alcira Gigena, Córdoba, Argentina ¿Me ayudas a aclarar mi misión o tarea en esta vida? Gracias. Diana

Hola Diana. Sos de Sagitario (con muchos planetas más en Sagitario además del Sol), Luna en Escorpio (al lado de Saturno y de Plutón) y Ascendente en Aries. Yo diría que tu familia ha sido bastante posesiva y controladora o que algunas crisis familiares en la infancia hicieron que quedases “pegad” a personas o situaciones bastante tóxicas. Por naturaleza sos aventurera, enérgica, muy vital pero lo emocional es como un lastre, un ancla al cuello. Tu misión es dejar atrás esas dependencias, esa confusión entre la pena y la culpa, ser sanamente egoísta y dejar que el impulso, el instinto y el deseo guíen tu vida. Basta de dependencia emocional. Accioná y todo se irá resolviendo, se abrirán las puertas. Abrazo. Kirón

