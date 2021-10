Ida y vuelta

MUY SOLA

Estimada Kiron. Me gustaría que me orientara en relación al amor. me siento muy sola. Nací el 1/08/59. Desde ya gracias. Marta

Hola Marta. Sos de Leo con Luna en Cáncer, ambos signos muy sociables aunque de distinto modo. Digamos que sos una leonina espléndida, con gran carácter, una fuerza interior enorme pero bastante más dependiente de la familia que la mayoría de las personas de tu signo. Este año se puso de relieve tu Leona y tu signo es solitario: pensá e el Sol al centro del sistema solar, o a un rey rodeado e su súbditos pero en otro nivel, aislado. O en una estrella de cine, admirada, fotografiada, asediada pero sin nadie cerca en quien confiar. En diciembre eso va a cambiar, vas a experimentar una liberación enorme, a cambiar bastante, a sentirte mejor, más animada, con energía. Falta poquito. Se acerca una buena época, con muchas posibilidades de pareja, ya que Júpiter hará oposición a Marte y Venus, tus planetas del amor. Suerte. Kirón

DOS VECES ABRIL

Soy del 18 de abril del 2000 y me llamo Abril. Estoy por empezar odontología y le tengo terror a los exámenes ¿me irá bien? Mi papá es odontólogo y dice que tengo consultorio ya instalado. Gracias Kirón. Abril

Hola Abril. Sos de Aries con Luna en Libra y Ascendente en Géminis. Creo que vas a ser una profesional buenísima y que vas a tener una mano bárbara para ortodoncia y la odontología cosmética. Te vas a llevar bien con los libros. Pero más adelante es probable que quieras diversificar tus intereses y sumes otra profesión que nada tenga que ver con la salud dental. Hacer dos cosas a la vez es parte de tu Ascendente. Avanzá confiada. Kirón

