Ida y vuelta

DAR EN LA TECLA

Hola, Kirón: Me llamo Paula y hace poco empecé a leer tu horóscopo. Nací el 24 de junio de 1998 a las 15:50 en Buenos Aires. Siempre das en la tecla. El 2022 viene siendo un año muy bueno para mí en todos los aspectos y realmente me sorprendió. Quisiera saber qué me deparará el resto del año y los años venideros. Gracias por tu dedicación. Saludos. Paula

¡Hola! Me encantó lo de dar en la tecla, Paula, muy adecuado para los que escribimos en teclado y así tratamos de aportar nuestro granito de arena y esperanza al mundo. Tenés Sol, Luna y Mercurio en Cáncer con Ascendente en Sagitario. Eso quiere decir que básicamente son sensible, empática, protectora, amorosa, a veces un toque caprichosa y muy unida a la gente que querés pero el destino te pide que arriesgues, que te aventures, que conozcas gente nueva y diferente, que busques maestros que abran tu mente y tu espíritu a mundos elevados y a veces, para eso, el apego afectivo te juega en contra. Hace poquito cerraste un ciclo de 12 años y estás justamente con ideales renovados. Con mucho entusiasmo, conectada con tus deseos y no solamente pensando en los demás, creativa y con romances a la vista. Lo que viene es muy bueno y este período de apertura va a durar y a dejarte regalos espirituales importantes. Un abrazo. Kirón

AUTOESTIMA

Hola Kiron ¿Cómo estás? Soy de Tauro, del 16/05/1072, Ascendente en Géminis y Luna en Cáncer. Hace tiempo estoy sola, fortaleciendo mi Autoestima. La verdad, ya me gustaría poder estar en una linda pareja ¿Se podrá dar? Desde ya muchas gracias Por tu generosidad. Adriana

Hola Adriana ¡Claro que se puede dar! El año que viene Júpiter va a tocar Tauro, tu Sol, y Tauro está regido por Venus que es el planeta del matrimonio, la femineidad, el amor físico, la búsqueda de seguridad. Creo que en ese momento te vas a sentir florecer y que después de ese período vas a conectarte con tu Ascendente. Conciliar la familia -recuerdo que me contaste que sos separada con dos hijas-, el amor y el espíritu curioso y viajero de Géminis no es fácil, pero vas a lograrlo, sobre todo si te encontrás con un compañero sociable, alegre, capaz de mirar el mundo con los ojos asombrados de un niño, como tantas veces te sucede a vos. Te mando un beso grande. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com