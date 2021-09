Ida y vuelta

DESARMADA

Hola Kir贸n. Soy Juliana, del 9 de julio de 1977 a las 12.55 hs. Hace un a帽o muri贸 mi vieja con quien ten铆a un hermoso v铆nculo y desde all铆 toda mi estructura se desarm贸 para dar lugar a una nueva yo... Dos preguntas: 1) Cu谩ndo definitivamente dejo de desarmarme, atravesando ese dolor para reencontrarme conmigo y volver a estar alegre y llena de ganas d vivir como siempre tuve. 2) Cu谩ndo, definitivamente, descubro si reconstruyo mi pareja en lo hermoso que fuera o definitivamente veo su inviabilidad y voila. Gracias totales. Juliana

Hola Juliana. Sos una canceriana muy terrenal y estable gracias a la Luna en Tauro, energ铆a que muestra que en lo emocional te cuesta dejar ir. Pero al ser tu Ascendente en Libra es importante que cada tanto tomes distancia, pienses, midas -o mejor dicho 鈥減eses鈥- los asuntos del coraz贸n. La pareja es tu desaf铆o y aprendizaje en esta vida -Libra- y por lo tanto elegir al adecuado es primordial. Dir铆a que no es momento para tomar decisiones en lo amoroso, en el 2023 vas a tener muy claro si es viable o no. Por ahora y durante buena parte del a帽o que viene necesit谩s tiempo para hacer tu duelo y, adem谩s, vas a estar resolviendo diversos temas de trabajo importantes. No fuerces, se va a dar naturalmente y no son procesos f谩ciles, rearmarse no es f谩cil. Te mando un abrazo. Todo va a estar bien. Kir贸n

CABEZA Y CORAZ脫N

Hola Kir贸n. Soy Dan, del 9 de febrero de 1959 a las 23.20 hs 驴Por qu茅 siempre me rompen el coraz贸n? No soporto la soledad pero cuendo conf铆o en alguien siempre sufro. Cre铆 que la gente de Acuario era m谩s dura, yo no. Gracias. Dan

Hola Dan. Sos de Acuario, s铆, un signo de Aire, independiente, racional, que privilegia el pensamiento al sentimiento pero鈥 con Luna en Piscis y Ascendente en Escorpio, dos energ铆as de Agua, pura emoci贸n. Venus, tu planeta del amor, tambi茅n est谩 en Piscis, eso lleva a que tu forma de amar sea muchas veces sacrificarte por el otro, creer, darlo todo. Est谩s en un momento bueno para analizar lo que te pasa, incluso lo que sent铆s, pero el a帽o que viene ser谩 distinto, extremadamente sentimental. Sos ambas cosas, cabeza y coraz贸n, si funcionan en conjunto vas a encontrar tu camino. Te deseo mucha suerte. Kir贸n

