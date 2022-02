Ida y vuelta

VACAS FLACAS, VACAS GORDAS

Kirón, después de 7 años malos (le digo años de las vacas flacas, como en la Biblia) estoy enamorada, con trabajo, renovada, contenta ¿va a durar? Nací un 8/9/63 a las 10.15 h Muchas gracias y un beso grande. Maricruz

Hola Maricruz. Sos de Virgo, con la Luna en Tauro y Ascendente en Escorpio. Más bien conservadora, buscás estabilidad, seguridad, aunque el Ascendente te demanda que cada tanto te deshagas de todo lo que tenés y que retomes de cero. Actualmente Júpiter frente a tu Sol y Urano sobre tu Luna están reciclando la energía. Y, después de haber tocado fondo, es natural y saludable que todo renazca. Va a durar, claro que va a durar. Bien merecidos tenés tus próximos siete años de vacas gordas. Que perdure. Kirón

SACAME LA DUDA

Hola Kirón. Nací el 21 de mayo de 1972 a las 8:35 a.m. en Capital Federal, quisiera conocer mi signo porque cada horóscopo me dice otra cosa. Sacame la duda por favor. Ya es hora de tener claro mi mapa como todo el mundo. Me dedico al periodismo, al trabajo editorial. Siempre te leo. Celeste

Hola Celeste. Sos de Géminis, con Ascendente en Géminis y Luna en Virgo. Ambos signos, Géminis y Virgo, están regidos por Mercurio, planeta de la comunicación y el pensamiento. Sos brillante, movediza, con talento para la escritura, lo intelectual, el análisis y la organización. Obviamente elegiste tu profesión con sabiduría. Va a ser un muy buen año, de logros. Un año para brillar. Disfrutalo. Kirón

