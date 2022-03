Ida y vuelta

EL CASADO CASA QUIERE

Hola mi querida Kirón, quería preguntarte de mi hijo. Se compraron con mi nuera un terreno y piensan, ahora cuando vuelvan de vacaciones hacerse una premoldeada o ver lo de procrear, él piensa poderse ir en octubre o noviembre. Si ves algo para él, que me puedas decir, te lo voy agradecer. Nació el 2/01/1972 a las 20.55 h. Hace ya tres años y medio que están conmigo para poder ahorrar, no es que me lleve mal, pero el casado casa quiere, y es lo mejor. Con todo mi afecto y cariño. Marta

Hola Marta. Tu hijo es de Capricornio, tiene Luna en Leo y Ascendente en Cáncer. Alguien serio en su trabajo y tal vez un poco rey de la casa que como desafío de vida tiene justamente armar su propio nido, su familia, su espacio seguro, su refugio. Vivir con la madre en la vida adulta suele ser toda una enseñanza para alguien con Ascendente en Cáncer, porque es ese el vínculo que debe trabajar como misión de vida. Creo que este año va a hacer el intento pero tal vez recién logre tener su casa hacia el año que viene, con Júpiter transitando su Casa IX. Protección, cuidado y ternura serán esenciales para que logre conectarse con su propósito de vida. Suerte a ambos. Kirón

PENSÉ QUE TODO ESTABA ROTO

¡Hola Kirón! Soy Luis, nací en Capital el 31-01-1977 a las 8.30 am quería saber cuál es mi Ascendente y cómo influye en mi vida. Estoy en un buen momento, saliendo de una situación fea a causa del Covid y reencontrando a mi mujer que por cuestiones de familia se quedó casi dos años en Europa. Pensé que todo estaba roto y no. Por suerte. Abrazo. Luis

Hola Luis. Sos Acuario, con Luna en Géminis y Ascendente en Piscis. Muy dual. Los Gemelos. Los dos Peces. Poco terrenal y tal vez no todo lo estable que un matrimonio requiere pero con un sexto sentido que es al que tenés que escuchar. Como te unís de modo muy sutil, muy espiritual, si el corazón te dice que siguen unidos pues… ¡así será! Es un año de revelaciones para vos, así que ésta debe ser una y muy importante. Con cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com