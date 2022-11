Ida y vuelta

escuchar

31 AÑOS

¡Hola buen día! Mi nombre es Andrea, nací el 01 de agosto de 1968 a las 10 y 45 h AM . Me gustaría saber si podría volver a encontrar pareja ya que estoy divorciada hace 31 años y nunca más pude formar nada serio. Gracias. Besotes. Andrea

Hola Andrea. Sos de Virgo, con Luna y Ascendente en Sagitario. Además, Júpiter, Venus y Plutón también están en Virgo. Virgo es un signo de Tierra, muy observador, responsable, algo obsesivo, pero sin lugar a duda autosuficiente. La soltería no le molesta demasiado, tiene sus manías y para convivir le viene mejor cierta distancia. Pero el signo solar no es lo único en la carta natal, veamos tus otras energías. Luna y Ascendente en Sagitario, el signo de la libertad, del libre albedrío, de los viajes… tal vez formar algo serio no sea un deseo auténtico en tu caso sino algo que se supone que deberías hacer. La cuestión es que este año tenés muchísimas posibilidades de un romance apasionado, emocionante, que te renueve. Y en un par de años sí habrá un tiempo interesante para encontrar compañero. Sólo recordá que si te unís a alguien tiene que ser alguien que respete tu espacio personal, porque los vínculos posesivos no pueden hacerte feliz. Mucha suerte y un cariño. Kirón

¿VOLVEREMOS A HABLAR?

Hola Kiron, me llamo Carlos, nacido el 23/03/1995. Aries con Ascendente Acuario. Hace un par de meses terminé una relación y recientemente he dejado de hablar con mi ex pareja. Las cosas iban y venían, de repente todo estaba bien y luego todo empeoraba. Siento que dejamos varias cosas sin resolver. ¿Algún día volveremos a hablar para resolver las cosas? ¿Volveremos siquiera a hablar? Gracias. Carlos

Hola Carlos. Sos Aries con Ascendente Acuario, tal como decís, además con la Luna en Sagitario y Venus en Acuario. Saturno en el Ascendente cerca de Venus -el planeta de la mujer y de la pareja- deben vincularse con esta ruptura. Tal vez vuelvan a hablar, ya como amigos. Lo que no recomiendo es que te aferres al pasado. Tu Ascendente pide que mires al frente, al futuro, a un nuevo y apasionado amor que seguramente está por venir. Cada día vas a sentirte mejor y te espera un verano intenso. Un cariño. Kirón

