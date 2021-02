Ida y vuelta

VEINTE AÑOS MÁS JÓVEN

Hola Kirón. Te sigo hace años y nunca te escribí aunque me gusta leer las historias de la gente. Hoy te pido un consejo sentimental. Soy del 30 de julio de 1963 12.15 hs. Me enamoré de un hombre veinte años más joven que yo y si bien estamos juntos me da miedo convivir porque mis amigas dicen que con tanta diferencia las cosas no duran. Si mi destino dice algo al respecto te pido por favor me lo digas, aunque duela, prefiero sufrir hoy y no mañana. Gracias y hasta siempre. Madura

Hola Madura. Sos de Leo con Luna y Acendente en Escorpio. Este año tu lado Leo está bajo el impacto de Júpiter y por eso es una etapa muy buena para unirte, convivir, cultivar la pareja, tener fé, apostar al futuro, con la autoestima bien alta tal como corresponde a una Leona. Escorpio es otro cantar. Los celos, la posesividad, la inseguridad están arraigados en vos y son los peores enemigos de la relación, mucho más que los años de diferencia. Puede que vivas una y mil crisis pero podés superarlas a todas si en vez de asfixiar al otro con demandas y dudas dejás que el deseo y el cariño fluyan. Un abrazo. Kirón

MATERNAJE FELIZ

Hola. Me llaman Poli, tengo Sol en Capricornio, Ascendente en Piscis y Luna en Acuario. Quería saber cómo me va a ir en mi parto, porque espero a mi primer bebé para el mes que viene. Estoy feliz porque salgo de un año horrible, quedar embarazada me costó un montón y siempre quise ser mamá.

Hola Poli, qué hermoso momento el de ser mamá. Con Júpiter y Saturno sobre tu Luna en Casa XII te va a ir maravillosamente bien, sólo tenés que cuidar tu equilibrio emocional, pedir ayuda en la crianza, estar atenta a cualquier señal de tristeza o depresión, tan habitual sobre todo en las primerizas, y más con tu Ascendente de tanta sensibilidad. Supongo que tratar de ser una mamá perfecta va a pesarte al principio, pero en pocos meses vas a acomodarte a la nueva situación, hacer los cambios necesarios y disfrutar de este regalo de la vida. Lo fundamental es no aislarte, no quedarte sola. Te mando un abrazo muy fuerte y te deseo un parto y un maternaje feliz. Kirón

