Ida y vuelta

¿NOS ADAPTAREMOS?

Hola Kirón. Me llamo Sonia. Nací en Villa Devoto el 18 de abril del 67 a las 19 horas aproximadamente. Luego de muchos años separada estoy conociendo a un hombre y quiero saber si nos adaptaremos y podremos concretar una relación como la que sueño desde hace mucho tiempo. Además, si económicamente podremos complementarnos. Él es del 21 de septiembre de 1952 en Buenos Aires. Nacido a las 12:30 aproximadamente. Gracias

Hola Sonia. Sos ariana con Luna en Leo y Ascendente en Escorpio a 29 grados, es decir casi ingresando en Sagitario. Sos muy intensa, pasional, valiente, fogosa, de jugarte en cuerpo y alma por tus sentimientos. Estás en un gran momento para echar raíces, formar un hogar… Él es Sol en Virgo, Luna en Libra y Ascendente en Capricornio. Un hombre sereno, medido, que en parte se deja llevar. Estable y un verdadero respaldo para las necesidades de su familia pero puede que -con el tiempo- te resulte demasiado previsible. Si buscás serenidad y estabilidad, todo bien. Pero a expensas de la magia y el romance. Es tu elección y en la vida no se puede tener todo al mismo tiempo. Si lo elegís bajo esos términos creo que puede ser una relación larga, próspera y dichosa. Mis mejores augurios. Kirón

INCERTIDUMBRES Y DESILUSIONES

Hola, Kiron. Soy Lucía, nací el 22/05/1995 a las 15:50 hs en Lanús, pcia. De Buenos Aires.

Te escribo porque estoy en una etapa de mucha incertidumbre, a nivel de mi carrera, dónde las cosas no están fluyendo por factores burocráticos, y a nivel personal, dónde vengo de una desilusión amorosa que no pensé me iba a afectar tanto. ¿Algún consejo para este momento? Gracias. Lucía.

Hola Lucía. Sos de Géminis, con Luna en Piscis en conjunción con Saturno y Ascendente en Libra. Los tres signos son los signos dobles del zodíaco, los de la incertidumbre, ,as dudas, el ir y venir, las contradicciones y también la enorme necesidad de estar en pareja, de construir de a dos. Actualmente planetas en tu Casa V auguran romance, creatividad, y un tiempo en el que vas a descubrir qué te pone contenta, un tiempo de disfrute. Para encontrar una pareja que te complemente a fondo faltan al menos un par de años pero podés vivir un romance lindo. No es un año para definir por completo el rumbo de tu profesión pero las penas de meses anteriores quedaron atrás. Divertite y tratá de no hacerte demasiado problema… ya tendrás tiempo de trabajar más. Un cariño. Kirón

