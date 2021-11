Ida y vuelta

Más sobre mí

Hola, me llamo Sofia soy de Escorpio, Ascendente en Tauro y Medio Cielo en Acuario. Quisiera saber un poco más sobre mí. Gracias Sofia

Hola Sofía. Escorpio y Tauro son signos opuestos y complementarios que, por eso mismo, comparten algunas características: intensidad, posesividad, vitalidad y capacidad de recuperación. El Medio Cielo en Acuario indica que estás en un gran momento profesional, de reconocimiento social, con un vínculo constructivo con tu padre, o tus jefes o figuras de autoridad en tu vida. Es un gran momento para mostrarte y alcanzar metas. Estás en la cima. Disfrutalo, Un cariño. Kirón

Chica difícil

Hola Kirón, empecé a salir con una chica de Virgo que tiene Luna en Aries. Es bastante peleadora, quiere que nos vayamos a vivir juntos pero no trabaja. En mi casa no la quieren. Pero me gusta y no quiero perderla. Yo soy de Tauro, tengo 22 años, trabajo manejando un auto y me quiero ir a vivir a Chile donde tenemos familia. Ella no quiere venir. Quiere que nos mudemos a otra zona de Quilmes. Ni idea qué hacer. Gracias, Nalo

Hola Nalo. No me das fechas de nacimiento pero voy a tratar de contestarte con los datos que tengo. Los dos son de signos de Tierra, o sea que son bastante objetivos y realistas. Eso los acerca. Virgo es un signo solidario, muy trabajador. Tauro también, aunque se toma su tiempo. La cuestión es su Luna en Aries. Digamos que hasta que ella madure un poco más va a ser algo impulsiva, de accionar sin medir las consecuencias. Te recomendaría no dejarte llevar y hacer las cosas a tu tiempo. Como es virginiana puede hacerle bien que le enseñes a esperar. Y no renuncies a tus proyectos, date la oportunidad de probar otras opciones. Un beso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com

astrokiron@hotmail.com