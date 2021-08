Ida y vuelta

ALGO MÁS PROFUNDO

Hola Kirón. Nací un 11 de mayo y sé por una carta que me hizo una amiga que estudia astrología que soy Tauro con Ascendente en Géminis y Luna en Libra. Mi pregunta es por cambio de funciones en el trabajo. Cumplí 35, soy casada con una nena y me prometieron un puesto en la fiscalía que puede implicar más responsabilidad, una carrera pero dejar bastante la casa y poco dinero ¿me das algún consejo? Gracias, me gusta mucho como le contestás a la gente. Lupe

Hola Lupe. Te contesto. Tauro con Ascendente en Géminis significa tener el Sol en Casa XII, es decir que brillar, tener éxito, liderar no es precisamente lo que más te importa en la vida aunque tenés todas las condiciones para lograrlo. Es como si ya hubieses vivido en vidas anteriores todos los triunfos y precisases algo más… “profundo”. Al ser de Tauro con Luna en Libra lo esencial es el amor, la pareja, el acuerdo con tu compañero y posibles asociados. En ese sentido decidí lo que sea mejor para el vínculo. Y como Ascendente Géminis sí, podés repartirte bien entre la casa y el trabajo. O entre la casa y dos trabajos también. Siempre que tu tarea te divierta y te permita estar con gente, socializar, conectar. A partir de diciembre todo está dado para un ascenso así que si llega recibilo con alegría y confianza. Un cariño. Kirón

TIEMPOS INTERNOS

Hola Kirón. Soy Pato. Hace muy poquito enviudé y estoy bastante agotada. Lo atendí muchos años, dejé de lado bastantes cosas. Quiero saber si habrá alguien en el futuro. Un amigo me invitó a salir y dudo. Me gusta pero tal vez no sea lo mejor. Nací el 18/12/65 a las 12:30. Gracias. Un abrazo. Pato

Hola Pato. Sos de Sagitario, con Luna en Escorpio y Ascendente en Virgo. Muy vital gracias a Sagitario pero con grandes heridas emocionales y un destino de cuidar a otros, de servicio, de entrega. El año que viene va a ser un gran momento para vos en el tema pareja. Puede que encuentres un compañero o que te replantees lo que para vos significa una pareja de una manera que nunca antes te surgió. Hasta entonces respetá tus tiempos internos, ya sabrás cuando sea el momento indicado. Cariño grande y ojalá todo se vaya acomodando. Kirón

