Ida y vuelta

Deudas

¡Hola Kirón! Soy de Aries, 29/03/1959, y estoy preocupado por mis deudas, a pesar de tener mucho trabajo no me rinde el dinero y además me preocupa el futuro. Desde ya, muchas gracias. Ariano

Hola Ariano. Además de ser del signo del Carnero tenés la Luna en Sagitario, también un signo de Fuego. Júpiter está justamente sobre esa Luna, dándote mucha energía, llevándote a trabajar más y muy encaminado en tus búsquedas personales y profesionales pero es probable que tengas un Ascendente que frene todo ese impetuoso avance, detalle que no te puedo asegurar ya que para el cálculo necesito saber tu hora de nacimiento. Lo que sí puedo decirte es que estás protegido, al menos hasta fin de año, y que si bien el 2020 se plantea complicado en el 2021 conseguís lo que hoy parece imposible. No bajes los brazos, nadar contra la corriente es parte del desafío que la vida te propone. Tratá de saldar deudas de aquí a noviembre y todo se encaminará. Un cariño. Kirón

Tercer nodo lunar

¡Hola Kirón! Cumplí años hace un mes, acudo a vos para conocer qué me deparan los astros este nuevo año. Hace 7 meses me mude e iniciamos convivencia con mi pareja después de 7 años de conocernos. Arrancó difícil: mi suegra enfermó y falleció en esos meses, pero de a poco todo se fue acomodando. Él tiene hijos grandes que están transitando la enfermedad terminal de su madre. Por otro lado, una curiosidad: ¿qué significa y como debo prepararme para la apertura del tercer nodo lunar a los 55 años y medio? ¡Gracias una vez más!! 23/05/1966 a las 10:30hs. Un abrazo. Paloma

Hola Paloma. Sos de Géminis, con Luna y Ascendente Cáncer, una combinación de signos de Agua y Aire que te hacen algo inestable y volátil aunque especialmente receptiva. Actualmente Júpiter está en oposición a tu signo y Saturno frente a tu Luna y Ascendente. Las oposiciones marcan que te está afectando lo que le sucede a tu opuesto complementario, o sea a tu pareja. Diría que a fin de año vas a dejar de estar en función de él y vas a centrarte un poco más en tu sentimientos, tus necesidades, tu casa y tus objetivos. Lo que hoy es soledad pasará a ser buena compañía ¡Ánimo! En cuanto a los

nodos lunares, sus ciclos son de 18 años y el tercer nodo se alcanza alrededor de los 55 años y 10 meses. Como en todo fin de ciclo hay una sensación de pérdida junto al deseo de nuevos comienzos y las preguntas que nos solemos hacer las personas son

¿Qué he realizado con respecto a las metas de mi vida? ¿Qué misiones, qué posibilidades me quedan aún? Es interesante porque a medida que vamos teniendo menos fuerzas físicas nos centramos en lo esencial. Es un buen momento de la vida porque en esta tercera etapa hacemos consciente nuestro propósito oculto, eso que siempre quisimos ser más allá de lo que otros esperaban de nosotros. Ojalá sea para vos una etapa esplendorosa. Kirón

