Ida y vuelta.

Hola Kirón. Soy una chica que está por recibirse de in genera en este contexto tan raro. Quiero emigrar a Australia, tengo la posibilidad. Soy del 3 de febrero de 1996 a las 08 de la mañana. Decime qué ves. Beso. Anahí

Hola Anahí. Sos de Acuario, con Luna en Leo y Ascendente en Piscis. Profesionalmente siempre te irá bien, el éxito, la facilidad para dirigir un grupo, la inteligencia son tus cartas de triunfo. Tal vez el Talón de Aquiles, lo más complejo, sea lo emocional. Vas a extrañar y mucho, aunque obviamente podés hacer nuevos vínculos hermosos. Pero no sos tan racional y práctica como querés creer. Serás ingeniera pero… ¡con algo de poeta! Nunca te olvides de eso, del corazón, y vayas donde vayas serás feliz. Un gran abrazo. Kirón

Siempre estoy por preguntarte cómo ves lo que resta del año con mi salud y lo dilato. Ahora no creo que llegase a que me contestes antes del 3/6 que me operan de cadera, espero algún día tomar la decisión. Te recuerdo mis datos por las dudas 25/04/1944 CABA 1.45hs. Que tengas una excelente semana, muchos cariños. Marta

Hola Marta. Sos taurina, sí, o sea realista y serena. Femenina y cauta. Pero… ese Ascendente Acuario siempre trae cambios bruscos, imprevistos, a tu vida. Es una etapa complicada. Por un lado estás empezando a conectar con tus deseos, tomando las riendas de tu vida, pero a la vez con muchas obligaciones que agobian. Si efectivamente te operás todo saldrá bien pese a que será una recuperación lenta al comienzo, luego de unos días va a estar todo más que bien y vas a estar feliz de haberte decidido. Sea como sea, el año se proyecta muy bueno. Un beso grande y que todo salga bien. Kirón

