Ida y vuelta

DOS VECES SÍ

Hola Kiron, soy Laura. Nací el 25 de julio de 1970, aproximadamente a las 11:15 h ¿Encontraré pareja estable, próximamente? Gracias. Laura

Leo con Luna en Tauro y Ascendente en Libra. Desdoblo la respuesta. Sí, vas a encontrar pareja, tu Luna en Tauro y tu Ascendente en Libra indican que estar sola no es para vos (aunque Leo brilla al centro de su mundo siempre en soledad). La segunda parte de la respuesta, cuándo será eso, pues… ¡tendría que ser ya, en breve, cuando Júpiter toque tu Luna en Casa VII! O sea, es un doble sí. Al menos el 2023 promete ser maravilloso en ese tema. La estabilidad del vínculo que nazca dependerá un poco de tu deseo, de vos. Un abrazo y que el deseo se te cumpla. Kirón

UNA PERSONA BUENA

¡Hola bella! Soy Leonor del 20-05-81 a las 18 h. Quisiera saber si voy a conocer realmente a una persona buena en mi vida después de tantas malas experiencias en relación a pareja estoy con alguien ahora, pero estamos distanciados por el momento por falta de confianza. Leonor

Hola Leonor. Sos de Tauro, con Luna y Ascendente en Sagitario. Dos signos contrapuestos entre sí. Lo que necesitás conciliar en tu vida es la búsqueda de seguridad con las ganas de aventurarte y ampliar horizontes, tu faceta conservadora con la curiosa y combativa mujer que habita en vos. Eso mismo necesitás de un compañero, que sea protector pero independiente, leal y a la vez arriesgado y divertido. El 2023 será un año de mucho trabajo, de ocuparte de poner en orden tus cosas. El 2024 sí llega con novedades trascendentes en materia de pareja. Lo actual dejará de tener importancia cuando conozcas a esa otra persona que en algún lugar te está buscando. Suerte. Kirón

POCOS DATOS

Soy Juan Manuel, nací el 27-02-1980

Hola Juan Manuel. Me pasás muy pocos datos, no sé tu hora de nacimiento y por lo tanto no puedo calcularte el Ascendente. Y no me preguntás nada concreto. Puedo decirte que sos de Piscis con Luna en Leo, Agua y Fuego, emoción y pasión. El 2023 será un año de emociones estables y bien en lo laboral. Te deseo una buena etapa. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.

