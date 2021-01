Ida y vuelta

Logros y cambios

Hola Kirón. Nací el 28 de marzo de 1948 y como le pasó a mucha gente grande tuve un año de encierro, alejada de mis nietas. Quiero que me digas si el 2021 será mejor. Me gustaría viajar pero si no es posible al menos ir a visitarlas a Rosario. Gracias Nela

Hola Nela. Sos de Aries y tenés la Luna en Escorpio. Una luchadora, una persona intensa, leal, que además necesita gastar sus energías físicas y psíquicas ya que el excedente te afecta mucho. Creo que será un año de amistad, de intercambios. Mucho más activo que el que se fue. Se avecinan transformaciones vitales en tus relaciones afectivas y eso renueva para alguien con Escorpio fuerte. Será un buen año. Logros y cambios. Un beso. Kirón

Tranquilidad de espíritu

Hola Kirón. Vengo de un año de estar hundida, borrada, extraña, con muchas pérdidas y penas. Ahora estoy mucho pero mucho mejor, ojalá siga así. Si me confirmás un año lindo como imagino me vas a dar tranquilidad de espíritu. Soy nacida en Capital Federal el 12 de noviembre de 1975, a las 12.08hs. Alma

Hola Alma Sos Escorpio con Luna en Piscis y Ascendente en Acuario. Doble Agua y por lo tanto dependiente, sensible, afectiva, adaptable y altamente emocional pero con un destino que te obliga a cortes, separaciones, cambios bruscos y nuevas oportunidades en forma permanente. El año pasado Júpiter y Saturno en tu Casa XII te hicieron sentir eclipsada, borrada como tan bien definís. Pero este año esos planetas en tu Ascendente están ayudando a tu renacer, a que saques la cabeza fuera del agua y… respires. Seguirá todo tan bien como hasta hoy. Abrazo grande. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a facebook.com/kiron.astros o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información