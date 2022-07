Ida y vuelta

CORAZÓN ROTO

Hola Kirón. Mi nombre es Rocío (10/11/1983), nací en Capital Federal a las 0:50hs. No estoy en pareja, terminé una relación de años y luego volví apostar al amor, pero me rompieron el corazón. Hoy estoy enfocada en mis proyectos personales, van progresando lentamente, pero a veces decaigo por mis miedos e inseguridades y no me permito arriesgar a tomar decisiones que me permitirían mejorar mi vida, como el miedo a cambiar de trabajo ¿Debo mantenerme conservadora? ¿Seguir así y esperar a que se den las cosas? No me cierro al amor, pero me siento decepcionada. Solo trato de fortalecer el amor propio porque no puedo vivir de ilusiones ¡Gracias! Me encantan tus predicciones, siempre me siento identificada y orientada. Abrazo. Rocío

Hola Rocío. Sos una persona fuerte, sufrida, intensa, poderosa ¿Por qué? Pues porque sos de Escorpio, tenés la Luna en Capricornio y el Ascendente también en Escorpio. Con Plutón -el regente de Escorpio- sobre tu Ascendente. Te mostrás tan fuerte y autosuficiente ante el mundo que los demás no se dan cuenta de tu sensibilidad, de cuánto pueden herirte. Es la coraza que se suelen crear las personas con tu Luna, ya que de chicos les han enseñado que tenían que arreglarse por sí mismos en la vida. El próximo año, con Júpiter ya en Casa VII, va a ser un buen momento para que encuentres una buena pareja. Y, para que no te rompan el corazón, no lo des todo… y tampoco esperes que el otro dé absolutamente todo. Si te surgen cambios a nivel trabajo, hacelos, este año salen bien. Un abrazo. Kirón

DE QUÉ SIGNO SOY

Hola me llamo Graciela, nací el 23/10/1958, entre las 7 y las 8. Quiero saber por qué en algún horóscopo soy de Libra y en otro de Escorpio, y cómo me va a ir en los próximos meses gracias. Siempre te sigo. Graciela

Hola Graciela. Para saber el signo con exactitud hace falta conocer la hora de nacimiento y no sólo el día ya que cada año el Sol ingresa al signo a distinta hora y, a veces, hasta con un día o más de diferencia. Por la hora que me diste (le calculé 7.30) sos de Libra, pero tu Sol está a 29 grados y medio. Tu Ascendente sí es Escorpio y tu Luna está en Piscis. Los próximos meses son muy buenos en temas de trabajo y de salud, incluso para sanar cuestiones emocionales de muy larga data. Te mando un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com