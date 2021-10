Ida y vuelta

NUEVO CAP脥TULO DE VIDA

Buenas noches Kiron, me encantan tus lecturas 驴Me podr铆as orientar un poco por favor? Tuve unos problemas en el trabajo hace poco, y en el amor no me va bien, estoy hace mucho con alguien que no me quiere como yo a el. Nac铆 el 17/04/1989, muchas gracias! Cin.

Hola Cin. Sos de Aries con Luna en Virgo. Digamos que el Fuego ariano muy atenuado por la racionalidad y el sentido com煤n de tu Luna. Sos de retraerte en lo emocional y eso estar谩 acentuado desde fin de a帽o hasta mediados del 2022, cuando sientas que nuevamente recobr谩s el ardor, la valent铆a y las ganas. Ser铆a un momento genial para cortar con quien no te hace feliz y animarte a un nuevo cap铆tulo de vida. Creo que liberarte dejar谩 despejado el camino a un nuevo y mejor amor. Un abrazo. Kir贸n.

POCO LEONINA

Hola Kir贸n. Soy leonina pero t铆mida, poco sociable y cero de llamar la atenci贸n 驴Puede ser el ascendente? Me dijeron que Piscis. Gracias. Renata.

Hola Renata. Es probable que el ascendente en Piscis diluya un tanto a la Leona que seguramente sos. En tu caso no estar铆a mal ejercitar tu leonidad 驴C贸mo? Pues poni茅ndote al centro de la escena, siendo sanamente ego铆sta al menos una vez por semana. Seguramente, en tu carta haya otros rasgos que aten煤an a tu Sol, pero no me enviaste tu fecha de nacimiento as铆 que es imposible saberlo. Suerte y no dejes nunca de brillar. Kir贸n.

Para conectarse con Kir贸n escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com