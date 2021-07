Ida y vuelta

Etapa terremoto

Hola Kirón. Soy Nela. De Tauro con Ascendente Acuario ¿Puede ser que por lo del Ascendente este año me separé, dejé el trabajo que tenía, me estoy por mudar a Holanda y hasta me cambié el corte de pelo? Todo tan pero tan rápido que nadie entiende nada. Tengo 25 años y esta transformación vino después de que mi mamá tuviese covid y por poco se muere. Me encanta la astrología. Gracias y un saludo.

Hola Nela. La distancia entre tu Sol y tu Ascendente es extrema. O muy conservadora o muy revolucionaria. O tranquila y serena o un terremoto. O pareja estable o poliamor. Digamos que estás en etapa terremoto por Júpiter y Saturno en Acuario. Que vas a renovar todo pero… que cierta estabilidad también te harán falta. Será una búsqueda del término medio. Y pasarán un par de años hasta que tu vida se aquiete un poco. Beso. Kirón

De duelo

Hola Kirón. En esta ocasión te escribo porque estoy pasando un duelo por la partida de mi papá, un escorpiano con quien tenía una relación muy conflictiva y me siento muy deprimida porque lo extraño muchísimo. Quisiera saber si voy a lograr encontrar paz. Soy Virgo con Ascendente en Aries y Luna en Sagitario. Desde ya muchas gracias. Nanu

Hola Nanu. Los duelos son obviamente muy duros y cada persona tiene sus tiempos y su modo de elaborarlos. Digamos que tu faceta virginiana tenderá a sufrir a solas, sin demostrar ni pedir demasiada ayuda, en silencio, encerrada en vos misma. En cambio, la Luna en Sagitario necesitará huir de lo que sentís, o viajar, o leer, o evadirte de alguna forma, porque el Fuego precisa acción, gastar energía. Ambas salidas son válidas y alternarlas es en ocasiones la forma en que se hace un poquito más llevadero el proceso. Ahora hablemos de tiempos. Diría que estás en un momento agudo y tal vez hasta fin de año te sientas como anestesiada. La elaboración a fondo será con Júpiter en tu Casa XII, a comienzos del 2022. Luego, cuando Júpiter toque tu Ascendente en Aries vas a iniciar claramente una etapa nueva de tu vida, liberadora, de conquistas, autoafirmación, encuentro con pares que te complementen de verdad. Es doloroso hoy. En unos meses vas a empezar una nueva vida. Mi abrazo. Kirón

